Эксперт: Визит Кисиды в Киев соответствует антироссийским настроениям в Японии

Востоковед Панов: Японцы поддерживают Украину из-за лояльности Западу

Японская общественность полностью одобряет меры по поддержке Киева. Встреча Фумио Кисиды с Владимиром Зеленским – часть подготовки к саммиту G7 и демонстрация полной лояльности Токио Западу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Александр Панов. Ранее лидер Японии посетил Киев, где заявил о финансовой поддержке Украины и помощи в восстановлении после конфликта.

«Японская общественность положительно встретила новости о том, что Фумио Кисида посетил Киев. Местные СМИ писали буквально «хвалебные оды». Это достаточно четко вписывается в общую установку на критику России. В настоящий момент о Москве в Токио говорят преимущественно в отрицательном контексте», – считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов.

«Очевидно, что освещение событий под прозападным углом сказывается на позиции населения. Большая часть японцев безоговорочно поддерживают Украину. В связи с этим, решение руководства страны о предоставлении Киеву финансовой помощи можно назвать социально одобряемым», – отмечает эксперт.

«Суммы, которые пообещали в Токио, относительно скромные. Думаю, как раз за это местные прозападные активисты и смогут покритиковать Кисиду. Возможно, будут использовать тезис о том, что «маленькое государство воюет за демократию, а правительство выделяет столь никчемные средства на его поддержку», – акцентирует собеседник.

«Если говорить про сам визит премьер-министра в Киев, то слухи о нем ходили давно. Сейчас вся внешняя политика Токио сосредоточена вокруг подготовки грядущего саммита G7 в Хиросиме. Собственно, Япония являлась единственной страной в организации, чей лидер до сих пор не посетил Украину. Сейчас Кисида пытается закрыть имиджевые «бреши», – подчеркивает Панов.

«К тому же, поездка позволяет существенно поднять статус Токио на международной арене. Япония продемонстрировала, что ее голос остается достаточно весомым в рамках обсуждения глобальных кризисов, а также наглядно показала собственную лояльность странам Запада», – заключил Панов.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида в рамках визита в Киев заявил, что Токио намерен поддерживать единство G7 при введении санкций против России. Он подчеркнул, что Япония планирует безвозмездно выделить 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях».

Кисида также сообщил, что Токио на правах председателя G7 планирует продвигать продолжение поддержки Киева с использованием всех доступных международных форматов. Президент Украины и японский премьер-министр в совместном заявлении выразили надежду на то, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность.

Тем временем в Токио генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом он заявил, что в политике страны «нет никаких изменений».

Ранее японская пресса сообщала, что командование сухопутных войск страны предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году.

Вместе с тем, обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена. По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их.

Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера террористической организации «Аль-Каида*» бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.

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