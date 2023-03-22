Япония обещала Украине санкции против России и 500 млн долларов

Кисида обещал Зеленскому поддерживать в G7 санкции против России и выделить Киеву 500 млн долларов

Как председатель G7 Япония намерена поддерживать единство «семерки» в введении строгих санкций против России, Токио безвозмездно выделит 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях», заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 млн долларов на нелетальное снаряжение, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Кисида сообщил, что в рамках G7 Япония также будет продвигать продолжение поддержки Украины, «используя международные форматы». Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в совместном с заявлении выразили надежду, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность. Япония обещала принять участие в «послевоенном восстановлении Украины», передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

В заявлении сказано, что Кисида и Зеленский намерены «вывести отношения двух стран на уровень особого глобального партнерства».

Тем временем в Токио генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом Мацуно заявил, что в политике Японии «нет никаких изменений». По его словам, одним из наиболее важных вопросов для Токио является возобновление безвизовых обменов с Россией, а также урегулирование ситуации с рыболовным промыслом.

По мнению Мацуно, «нет никаких признаков» того, что Москва делает «шаги в направлении мира» на Украине. Он раскритиковал китайский план урегулирования кризиса, поскольку тот не содержит пункта о «немедленном выводе российских войск с украинской территории».

Напомним, Кисида во вторник прибыл в Киев на поезде из Польши.