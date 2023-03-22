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В Японии предрекли Зеленскому будущее бен Ладена
Shukan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которому также покровительствовали США
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которому также покровительствовал Вашингтон, выразил мнение обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара.
По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их. При этом моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, как сейчас оправдывают борьбу с Россией, передает РИА «Новости».
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера «Аль-Каиды*»* бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев.
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
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Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.
В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
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Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
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В Совфеде назвали заявления США о встрече Путина и Си Цзиньпина «криком нахлынувшей боли»
Сенатор Долгов: Американцам не понять дружбу России и Китая
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Штаты привыкли считать себя центром мира. Разрушение американской гегемонии вызывает у Вашингтона приступы злобы и боли. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США сближение России и Китая назвали «браком по расчету», а поездку Си Цзиньпина в Москву – «дипломатическим прикрытием» для Владимира Путина.
«Отношения США и союзников нельзя назвать даже браком по расчету. Европа полностью потеряла самостоятельность – она не способна хоть как-то заявлять Вашингтону о том, что в их диалоге есть проблемы. Это не брак, а типичные феодальные отношения», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Штаты в целом не способны на выстраивание равноправного партнерства. У них есть стандартная установка: мы – центр, а весь остальной мир должен быть «под нами». Любого своего союзника США пытаются переделать в обслуживающий персонал. Конечно, дружбу России и Китая им не понять», – подчеркивает сенатор.
«Для Штатов партнерство может быть только «против кого-то». Вспомним, как Вашингтон сошелся с Европой. На это имелись чисто прагматичные цели: было необходимо сдержать влияние СССР и воспрепятствовать суверенизации послевоенной Германии. Естественно, каждый раз Штаты брали на себя лидирующую роль», – отмечает собеседник.
«Закономерно, что подобное поведение США вызывает отторжение у большинства стран мира. Выстраивать отношения с Вашингтоном, не будучи его подчиненным, невозможно, а гегемонизма многие государства опасаются на интуитивном уровне», – акцентирует сенатор.
«Поэтому Штатам не нравится дружба России и Китая, ведь стороны, среди прочего, говорят о построении многополярного мира. Язвительные высказывания о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина являются всего лишь «криком нахлынувшей боли». Это бессмысленная злоба, вызванная осознанием того, что два сильных государства не собираются считаться с Вашингтоном, но намерены защищать собственные национальные интересы», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения России и Китая похожи на «брак по расчету». По его мнению, сближение Москвы и Пекина объясняется стремлением двух стран бросить вызов США и избавиться от «основанного на правилах миропорядка». Кирби отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, видит в лидере РФ «потенциального союзника в борьбе против Вашингтона».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит китайского лидера в Москву с ранее выданным ордером МУС. «Поездка обеспечивает дипломатическое прикрытие военных преступлений Владимира Путина», – цитирует Блинкена издание The New York Times. По мнению госсекретаря, приезд китайского лидера в Москву после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ, делает легальными дальнейшие «зверства Москвы».
Реакцию Штатов прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что на Западе «изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность», слушая вступительные речи двух лидеров на переговорах в Москве. По ее мнению, в Вашингтоне не заметили главного – слова Путина и Си Цзиньпина о многолетнем созидательном развитии двусторонних отношений.
Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных стран, которые занимались недопуском вакцины РФ на мировой рынок и обвинениями Пекина в распространении заболевания.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». Переговоры продолжатся во вторник.
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ЕС собрался обсудить конфискацию замороженных российских активов
Глава Евросовета Мишель сообщил о планах ЕС обсудить замороженные российские активы на саммите в Брюсселе
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На саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированном на 23–24 марта, участники обсудят вопросы конфискации замороженных российских активов и поставку на Украину 1 млн снарядов, говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран ЕС.
В письменном приглашении Мишель отметил, что последняя встреча состоялась в феврале, с тех пор ЕС предпринял шаги по наращиванию производства и поставок боеприпасов на Украину. Как подчеркнул Мишель, целью ЕС является передача Украине 1 млн снарядов в течение года, а также «адекватное финансирование» Киева, передает ТАСС.
Кроме того, страны ЕС намерены продолжить работу «по привлечению к ответственности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг основанного на правилах международного порядка», передает РИА «Новости».
Лидеры ЕС на саммите намерены подтвердить поддержку Украины. Сообщается, что к ним по видеосвязи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.
В вопросе энергетики приоритетом ЕС названо «обеспечение надежных поставок по приемлемым ценам». Участники саммита собираются «обсудить пути достижения этой цели». В числе экономических тем также указано достижение «зеленого» и цифрового перехода в экономике.
В марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
Актер Шагин привез бойцам российского спецназа снаряжение в зону СВО
Актер Шагин на линии боевого соприкосновения в зоне СВО передал снаряжение бойцам российского спецназа
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На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин совместно с Общероссийским народным фронтом передал бойцам спецназа снаряжение, приобретенное на средства россиян, принявших участие в проекте «Все для победы!».
Удалось собрать более 13 млн рублей. На эти средства приобрели портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, сообщается на сайте ОНФ.
Шагин поблагодарил бойцов, а также передал им письма с поддержкой от россиян. Он зачитал перед военными свои стихи:
«Ночь укроет в пути от врагов,
словно дьякон с плеч скинул рясу;
Не найдут их ни Киев, ни Львов –
искаженные злою гримасой;
Их родная земля спасет,
у себя спрячет бабка в хате;
Сына мать никогда не сдает,
сына мать узнает в солдате».
Глава регионального штаба ОНФ в ЛНР Анна Еременко отметила, что все больше людей участвует в проекте «Все для победы!», причем «эти люди не простые, они узнаваемые и являются авторитетом не только для всех взрослых россиян, но и для подрастающего поколения».
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Военные пояснили, что с тепловизионными приборами «работают снайперские группы и группы контртеррористической борьбы». Приборы позволяют заметить «на дальних дистанциях замаскированного противника, снайпера в передвижении». Они значительно увеличивают эффективность действий российских бойцов, позволяя преодолевать «самые сложные замаскированные участки противника».
Напомним, в июне Шагин выступил на концерте ко Дню России в Алчевске в ДНР.
Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
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Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.