Визит Си в Россию прояснит будущее Украины

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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
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Миг-29 из стран НАТО отвели на Украине считаные дни

Поставка МиГ-29 заставит ВСУ сделать выбор между фронтом и тылом mosr.sk
Сразу две страны НАТО решили поделиться с ВСУ очередной партией военных самолетов. Речь идет об истребителях четвертого поколения МиГ-29. По предварительным данным, противник получит почти два десятка машин от Варшавы и Братиславы. Почему решение о передаче самолетов принято именно сейчас, и как их поставка отразится на ходе СВО?  Подробности...
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«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
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В «час X» Запад просто вскрыл нужный конверт

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
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Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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    Визит Си в Россию прояснит будущее Украины

    Россия и Китай будут «выстраивать стратегическое взаимодействие спина к спине»
    		  
    17 марта 2023, 23:05
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Москва и Пекин официально подтвердили: в понедельник начнется государственный визит председателя КНР в Россию, который продлится до среды. Запад сделал многое, чтобы сорвать его, но в итоге только разозлил Китай и упростил Москве некоторые задачи. Задача, которую ставит перед собой Си, еще сложнее – завершение конфликта на Украине. Но Китаю есть что предложить.

    Визит председателя КНР в РФ будет большим во всех смыслах – и в смысле значимости, и в смысле продолжительности. Товарищ Си прилетает в понедельник, на этот же день запланирована «неформальная встреча» с Владимиром Путиным. Официальная часть, включающая переговоры делегаций, состоится во вторник.

    Из этих частей предположительно важнее первая, хотя еще 10 лет назад было бы наоборот. Тогда в руководстве Китая соперничали несколько групп влияния, и у страны было во многом коллективное управление, основанное на компромиссах. Теперь, как при Мао, есть единый «красный император» или, что более приятственно для уха китайского коммуниста, новый «великий кормчий» – товарищ Си Цзиньпин.

    Его мнение теперь почти что закон, что, впрочем, не означает, что политика Пекина полностью лишилась гибкости. Свое мнение товарищ Си может и поменять, как это было, например, с «драконовскими» антикоронавирусными мерами, упраздненными на фоне массовых протестов против них. 

    В таких условиях старые и добрые личные отношения двух лидеров (помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал их как дружеские) превратились в политическое преимущество России. Разумеется, в наибольшей степени две страны объединяет общность интересов в экономике – то, что называют «взаимовыгодным сотрудничеством». Но в области решений, касающихся политики, многое определяет личный диалог Путина и Си.

    Второе преимущество – информационный фон, который создает для этого визита так называемый первый мир. Можно вспомнить и саммит англосаксов из блока AUKUS, собранного на антикитайском начале, и бесконечные, часто необоснованные и хамские претензии к Пекину со стороны Запада.

    Паче чаянья наши недоброжелатели сужают для товарища Си пространство для маневра в том смысле, что «красный император» не может отступить или прогнуться под давлением очевидных неприятелей. Чем сильнее на него давят, тем больше он сделает демонстративных знаков, что давление не сработало.

    Так, новым министром обороны КНР назначен генерал Ли Шанфу, уже четыре года находящийся под персональными санкциями за военно-техническое сотрудничество с Россией.

    Противясь союзу Москвы и Пекина, Запад сделал его еще более крепким, чтоб не сказать безальтернативным.

    Но Запад не всегда старается бесплодно. Турция закрыла каналы для реэкспорта подсанкционных товаров в РФ и отказала в обслуживании нашим самолетам. Нехорошие сигналы идут и из Индии: в ходе саммита G20 Нью-Дели поддержал некоторые резолюции западных стран с откровенно антироссийским содержанием. Китай не сдал нас ни в чем. Но это еще не значит, что у Пекина нет своего видения СВО и своих соображений о ее будущем.

    Официально главная тема переговоров – углубление сотрудничества. Как выразился посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, два государства будут «выстраивать стратегическое взаимодействие спина к спине». Но тема Украины неизбежно будет поднята. Китай явно готовится к тому, чтобы увеличить свою роль в конфликте или, если точнее, вокруг него. 

    В США продолжаются спекуляции на тему того, что Пекин начнет отправлять в РФ военные грузы в рамках поддержки СВО. И в тот же день, когда визит Си в Москву был подтвержден в обеих странах, издание Politico изволило сообщить, что Пекин все-таки начал, и Рубикон перейден: якобы в РФ уже поступила тысяча карабинов, детали для беспилотников, некоторая экипировка. Это типичный пример нагнетания истерии: тысяча карабинов в нашей с Украиной истории никакой погоды не делает.

    В реальности дело совсем не в поставках. Строго говоря, официально они и не требуются, а если вдруг потребуются – купим. Если не у Китая, то у КНДР, обладающей одной из наиболее многочисленных армий в мире (в Пхеньяне уже признали новые границы РФ и заявили, что находятся с нами «в одном окопе»). 

    Дело в том, что Китай хочет стать таким посредником, который заберет себе лавры миротворца. Он хочет конкурировать с Вашингтоном за роль главного мирового «разводящего» и арбитра. И при этом, разумеется, подчеркивать, что действия Китая продуктивны, тогда как усилия американцев не гасят конфликты, а умножают их.

    Успехи на этом поприще у КНР есть – и значимые, может быть, даже исторические. Именно Китай выступил посредником при восстановлении отношений Ирана и Саудовской Аравии, что еще недавно казалось невозможным, – у них ведь не просто межгосударственный конфликт, а многовековой конфликт цивилизаций. Однако – получилось. Судя по китайской прессе, в Пекине по этому поводу царит эйфория. И она неизбежно усилит желание повторить примерно то же самое в случае России и Украины.

    Это желание было обозначено в ходе визита в Москву главного китайского дипломата по линии КПК – Ван И. А Wall Street Journal утверждает, что по итогам разговора с президентом РФ у председателя КНР запланирован разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским – по видеосвязи. 

    Примирения начинаются с переговоров – сколь угодно длительных и сложных, но сперва их нужно хотя бы начать. В этом плане мяч на стороне Зеленского. Переговоры прошлой весны были свернуты по инициативе Украины, точнее, как признался впоследствии свидетель – бывший израильский премьер Нафтали Бенет, в результате давления лидеров Запада на президента Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе решили попробовать разгромить Россию на поле боя.

    Эти попытки стоят Украине дорого. Си может предложить альтернативу – другого посредника, другой подход к России, другую цену, другие гарантии, а в сумме новый шанс на мир. И очевидно, что для этого Киеву, как не раз заявляли в Кремле, «придется признать реальность», в частности, расширение России на несколько регионов.

    При этом у Си есть и некоторый арсенал «плохого полицейского» – те самые перспективы оружейных поставок в РФ. В последнее время представители КНР стали часто употреблять в одном предложении названия Тайвань и Украина. Мол, почему Западу можно вооружать власти этого китайского острова, а нам нельзя поставлять оружие в РФ? А не поставить ли военно-техническое сотрудничество с РФ в прямую зависимость от тайваньского вопроса

    Если поставят, это плохая новость для Украины. Коли Вашингтону придется выбирать между поддержкой Киева и Тайбэя, американцы точно выберут Тайбэй – это гораздо более давняя и значимая для него история.

    А вот если все пойдет «по-хорошему», и консультации Киева с российской стороной на реалистичной базе действительно начнутся, это станет сильнейшим ударом по Западу и проводимой им политике. Это даст Китаю новый для него статус миротворца глобального масштаба. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой: Вашингтон и Брюссель не готовы проиграть прямо сейчас, Зеленский тоже на что-то надеется.

    Другое дело, что усилия Си необязательно канут в Лету. Запад и Зеленский сделали большую и, как им кажется, решающую ставку на так называемое весеннее контрнаступление ВСУ в направлении Крыма. После его разгрома Киев может стать сговорчивее.

    А китайцы лучше всех на свете умеют ждать, так что товарищ Си обязательно перезвонит. Если будет – кому.

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