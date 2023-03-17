Китай заверил в готовности стоять с Россией «спина к спине»

Посол Китая Ханьхуэй: Пекин будет стоять с Москвой «спина к спине»

Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой, продвигая вместе принципы многополярного мира, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Китай также стремится демократизировать международные отношений, обеспечив тем самым надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности, передает РИА «Новости».

«Сегодня в мире неспокойно, но чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения», – подчеркнул посол.

Ханьхуэй также отметил, что Китай и Россия уже успешно идут по пути стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами.

«Создали образец международных отношений нового типа», – заметил он.

По мнению посла, китайско-российские отношения основаны на непротивостоянии и не направлены на третьи стороны. По этой причине они не опасны для какой-либо другой страны, но и не допускают вмешательства и провокаций и их стороны.

Кроме того, Ханьхуэй добавил, что Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, а также укреплять международную энеробезопасность и стабильность производственных цепочек.

«Китай вносит позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности», – подытожил посол.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях.