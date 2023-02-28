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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России Таисия Лисковец/РИА Новости
В ДНР создали батальон имени Богдана Хмельницкого из украинских военнопленных. Сперва добровольцы получают российское гражданство, отказываясь от украинского, а затем направляются на боевую подготовку. Что заставляет бывших граждан Украины переходить на сторону России и к каким результатам может привести создание подобных формирований?  Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...

Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
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Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Киев не зря боится разгневать Пекин

    Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано
    		   28 февраля 2023, 08:50
    Фото: Алексей Никольский,AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.

    Россия не располагает оружием и боеприпасами из Китая, заявили в украинской разведке (ГУР). Только вот, положа руку на сердце, откуда у ГУР разведданные? Все, какие есть, – это данные разведслужб США и, если шире, НАТО. А у них, как ни странно, другое мнение.

    Уже неделю, также ссылаясь на данные спецслужб, американцы выражают опасения, что Китай поставляет или собирается поставлять в Россию вооружения, которых у Народно-освободительной армии КНР много (причем в большинстве своем они взаимодополняемы с нашими, поскольку основа одна – советская).

    Таким образом, власти США и Украины вступили в публичную полемику, что явно не соответствует положению Киева и его подчиненной относительно Вашингтона и Лэнгли роли. Когда еще такое было?

    Впрочем, не в разведке тут дело. Заявление ГУР – сугубо политическое. А сделано оно, скорее всего, для того, чтобы его услышали в Пекине. Украинцы не хотят сердить китайского дракона, потому что точно знают – он действительно раздумывает над помощью ВС РФ в деле СВО.

    Это прямо следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, озвученного им после встречи с главным дипломатом КНР Ван И. «У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене... Ван И сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они сейчас не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип внешней политики Китая», – рассказал Боррель.

    Но при этом товарищ Ван спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?» «Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине», – посетовал глава дипломатии ЕС.

    Открытым остается вопрос, насколько Боррель был убедителен. Но задача эта для него была cложная, возможно – невыполнимая. Как минимум по двум причинам.

    Во-первых, в Пекине знают (все уже знают), что предварительные договоренности между Москвой и Киевом о невступлении Украины в НАТО были торпедированы Западом, где решили сделать ставку на военный разгром России. Другими словами, если происходящее и несет для ЕС угрозу, то только потому, что ЕС с подачи США эту угрозу спровоцировал.

    Во-вторых, традиционные для Запада песни о суверенитете, территориальной целостности и международном праве для китайских ушей не подходят. В силу, например, того, что все эти принципы игнорируются США в отношении Китая, как только речь заходит о Тайване. Туда оружие тоже поставляют, хотя юридически это часть КНР.

    Что же касается «принципа внешней политики Китая», якобы упомянутого Ван И, в его случае тоже нужно учитывать два обстоятельства. 

     

    Первое: этот принцип неоднократно пересматривался. И речь идет не только о давней войне в Корее, но и о поддержке Пекином ориентированных на него сил в Азии, Африке и Латинской Америке, включая и такие страны, которые из войн и гражданских вооруженных конфликтов вообще не вылезают.

    Второе: Ван И – очень опытный и уважаемый в КНР профессионал, чья власть идет от партии, а не от правительства (Госсовета; пост главы МИД занимает Цинь Ган). Но современная КПК лишена прежней системы противовесов, и ее политика не является компромиссом нескольких групп внутри элиты. Над Китаем, как при Мао, возвысился красный император – товарищ Си Цзиньпин, а в управляющую страной «семерку» – постоянный комитет политбюро КПК, составленную из людей товарища Си, товарищ Ван не входит. Мнение его весьма весомо, но решение не за ним.

    Это осознает даже президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере, он добивается личной встречи с товарищем Си, в которой ему уже отказано. По сути, из заявления МИД КНР следует, что для этого должны начаться переговоры об урегулировании конфликта (чего в Киеве не желают, вместе со всем НАТО сделав ставку на «весеннее контрнаступление в направлении Крыма»).

    Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написали по этому поводу в South China Morning Post. 

    В то же время на китайском направлении интересы США и Киева совпадают лишь частично – отсюда и разногласия о роли КНР в конфликте.

    Основная цель США – это Россия, а Украина всего лишь инструмент и расходный материал.

    Другой целью, которую пока оставили на будущее, является Китай, противостояние которому для США – самостоятельная ценность.

    С точки зрения вашингтонского стратега, участие КНР в украинском конфликте через поставки вооружений – это не что-то фатальное. Такое участие может даже принести пользу западной миссии, поскольку станет поводом для введения КНР новых «ослабляющих» санкций.

    Киевский режим рискует в данной ситуации гораздо больше, чем США, поэтому к возможности оружейных поставок из КНР для ВС РФ относится серьезнее. При этом у него нет цели ссориться с Китаем и нет никакого желания навлекать на себя гнев Поднебесной: пока в Вашингтоне провоцируют, в Киеве обкладывают острые углы ваткой.

    Отсюда и несвойственная Украине деликатность в заявлениях, касающихся Китая. Если вся власть в такой могучей стране принадлежит одному человеку, любое неосторожное слово может склонить чашу весов в пользу России. И дело не в том, что товарищ Си - самодур, это не так. Просто в Китае действительно болезненно относятся и к любой внешней критике, и к поучениям на тему «как нужно себя вести» - хоть с Россией, хоть с Тайванем.

    Наверное, из этого и исходят в ГУР. В разведслужбах вообще работают в основном неглупые и склонные к детальному анализу люди. Но на Украине не только разведчики живут, и можно быть уверенным - уже очень скоро национальный характер, отшлифованный чувством безнаказанности, покажет себя.

    Словоохотливый советник Зеленского Михаил Подоляк уже успел пригрозить Пекину «агрессивной реакцией» на случай помощи России. А до конца недели украинские представители и СМИ успеют наговорить про Китай такого, что в Пекине непременно возникнет желание вооружить против Украины кого угодно, даже если об этом никто не просил.

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