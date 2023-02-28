Киев не зря боится разгневать Пекин

Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.

Россия не располагает оружием и боеприпасами из Китая, заявили в украинской разведке (ГУР). Только вот, положа руку на сердце, откуда у ГУР разведданные? Все, какие есть, – это данные разведслужб США и, если шире, НАТО. А у них, как ни странно, другое мнение.

Уже неделю, также ссылаясь на данные спецслужб, американцы выражают опасения, что Китай поставляет или собирается поставлять в Россию вооружения, которых у Народно-освободительной армии КНР много (причем в большинстве своем они взаимодополняемы с нашими, поскольку основа одна – советская).

Таким образом, власти США и Украины вступили в публичную полемику, что явно не соответствует положению Киева и его подчиненной относительно Вашингтона и Лэнгли роли. Когда еще такое было?

Впрочем, не в разведке тут дело. Заявление ГУР – сугубо политическое. А сделано оно, скорее всего, для того, чтобы его услышали в Пекине. Украинцы не хотят сердить китайского дракона, потому что точно знают – он действительно раздумывает над помощью ВС РФ в деле СВО.

Это прямо следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, озвученного им после встречи с главным дипломатом КНР Ван И. «У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене... Ван И сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они сейчас не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип внешней политики Китая», – рассказал Боррель.

Но при этом товарищ Ван спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?» «Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине», – посетовал глава дипломатии ЕС.

Открытым остается вопрос, насколько Боррель был убедителен. Но задача эта для него была cложная, возможно – невыполнимая. Как минимум по двум причинам.

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Во-первых, в Пекине знают (все уже знают), что предварительные договоренности между Москвой и Киевом о невступлении Украины в НАТО были торпедированы Западом, где решили сделать ставку на военный разгром России. Другими словами, если происходящее и несет для ЕС угрозу, то только потому, что ЕС с подачи США эту угрозу спровоцировал.

Во-вторых, традиционные для Запада песни о суверенитете, территориальной целостности и международном праве для китайских ушей не подходят. В силу, например, того, что все эти принципы игнорируются США в отношении Китая, как только речь заходит о Тайване. Туда оружие тоже поставляют, хотя юридически это часть КНР.

Что же касается «принципа внешней политики Китая», якобы упомянутого Ван И, в его случае тоже нужно учитывать два обстоятельства.

Первое: этот принцип неоднократно пересматривался. И речь идет не только о давней войне в Корее, но и о поддержке Пекином ориентированных на него сил в Азии, Африке и Латинской Америке, включая и такие страны, которые из войн и гражданских вооруженных конфликтов вообще не вылезают.

Второе: Ван И – очень опытный и уважаемый в КНР профессионал, чья власть идет от партии, а не от правительства (Госсовета; пост главы МИД занимает Цинь Ган). Но современная КПК лишена прежней системы противовесов, и ее политика не является компромиссом нескольких групп внутри элиты. Над Китаем, как при Мао, возвысился красный император – товарищ Си Цзиньпин, а в управляющую страной «семерку» – постоянный комитет политбюро КПК, составленную из людей товарища Си, товарищ Ван не входит. Мнение его весьма весомо, но решение не за ним.

Это осознает даже президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере, он добивается личной встречи с товарищем Си, в которой ему уже отказано. По сути, из заявления МИД КНР следует, что для этого должны начаться переговоры об урегулировании конфликта (чего в Киеве не желают, вместе со всем НАТО сделав ставку на «весеннее контрнаступление в направлении Крыма»).

Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написали по этому поводу в South China Morning Post.

В то же время на китайском направлении интересы США и Киева совпадают лишь частично – отсюда и разногласия о роли КНР в конфликте.

Основная цель США – это Россия, а Украина всего лишь инструмент и расходный материал.

Другой целью, которую пока оставили на будущее, является Китай, противостояние которому для США – самостоятельная ценность.

С точки зрения вашингтонского стратега, участие КНР в украинском конфликте через поставки вооружений – это не что-то фатальное. Такое участие может даже принести пользу западной миссии, поскольку станет поводом для введения КНР новых «ослабляющих» санкций.

Киевский режим рискует в данной ситуации гораздо больше, чем США, поэтому к возможности оружейных поставок из КНР для ВС РФ относится серьезнее. При этом у него нет цели ссориться с Китаем и нет никакого желания навлекать на себя гнев Поднебесной: пока в Вашингтоне провоцируют, в Киеве обкладывают острые углы ваткой.

Отсюда и несвойственная Украине деликатность в заявлениях, касающихся Китая. Если вся власть в такой могучей стране принадлежит одному человеку, любое неосторожное слово может склонить чашу весов в пользу России. И дело не в том, что товарищ Си - самодур, это не так. Просто в Китае действительно болезненно относятся и к любой внешней критике, и к поучениям на тему «как нужно себя вести» - хоть с Россией, хоть с Тайванем.

Наверное, из этого и исходят в ГУР. В разведслужбах вообще работают в основном неглупые и склонные к детальному анализу люди. Но на Украине не только разведчики живут, и можно быть уверенным - уже очень скоро национальный характер, отшлифованный чувством безнаказанности, покажет себя.

Словоохотливый советник Зеленского Михаил Подоляк уже успел пригрозить Пекину «агрессивной реакцией» на случай помощи России. А до конца недели украинские представители и СМИ успеют наговорить про Китай такого, что в Пекине непременно возникнет желание вооружить против Украины кого угодно, даже если об этом никто не просил.

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