Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки демобилизованных фронтовиков, а также их семей. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто пострадал до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    Выступление Байдена в Варшаве было малосодержательным
    		   22 февраля 2023, 17:55
    Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве, главная тема которой – противостояние России на Украине, но по сути – по всему миру. Она вряд ли станет столь же известной, как фултонская речь Черчилля на заре холодной войны, поскольку бессодержательна и пуста. Как политику и дипломату, по Байдену был нанесен серьезный удар, и он пока не знает, как на него реагировать.

    Время варшавской речи Джо Байдена, в которой он собирался подвести итоги своего визита в Киев и в очередной раз пригрозить Москве, было объявлено заранее. Между ней и посланием Владимира Путина к Федеральному Собранию должно было пройти порядка шести часов. То есть американский президент имел фору: мог подумать над ответом, подобрать доводы, разработать контратаку.

    Форой американец не воспользовался. Возможно, просто не смог придумать ничего нового, а мнения визирей разделились. В итоге речь главы американского государства состояла из славословий всему украинскому, крикливых лозунгов и откровенного вранья: 

    Поддержка Украины не иссякнет. Запад не устанет. НАТО не расколется. Россия не победит. Никогда, никогда, никогда.

    Байден действительно сказал never трижды в рамках одного смыслового абзаца. Хотя идиома «никогда не говори никогда» из его родного языка.

    Это то, что касается лозунгов. Что же касается вранья, хозяин Белого дома прямым текстом обвинил Россию в том, что она якобы планировала «заморить весь мир голодом», но страны западной коалиции спасли мировую бедноту.

    Вообще-то все было наоборот: Запад попытался заблокировать Россию как одного из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений. Но даже в этой ситуации мы наращивали поставки, а часть застрявших в мировых портах грузов просто подарили странам третьего мира.

    Турне Сергея Лаврова по Черному континенту и подготовка нового саммита Россия-Африка наглядно показывают, что претензии к Москве из-за роста цен на продовольствия у африканцев нет. Пропагандистская конструкция, в которой РФ несет планете голод, что называется, «не взлетела». Но президент США продолжает повторять ее, как заклинание: кто-то да поведется.

    Еще один пример так называемого вранья – утверждение, будто планы Москвы относительно Украины обрушились, точнее, был обрушены коалицией с США во главе. В реальности освобождение Донбасса идет своим чередом, украинская армия отступает (уже выведено командование) из «неприступной цитадели» – Артемовска. А обещаний, что к весне 2023 будет освобожден не Артемовск, а Днепр или Киев, официальные лица РФ не давали. 

    Зато Байден лично гарантировал, что «экономика России будет лежать в руинах». Отведенные им сроки экономика России пережила уже на полгода, а за год потеряла всего 2,1%. Для нормального политика «руины» выглядят совсем иначе. Как экономика Украины или американский проект в Афганистане, например.

    Все это лишняя демонстрация того, что американцы не готовы разговаривать с Москвой по сути. Сделав ставку на «весеннее контрнаступление ВСУ в направлении Крыма» и обеспечив поставки танков на Украину, они закусили удила – и ждут «военного поражения России», которое должно продемонстрировать колеблющимся союзникам, что поддержка украинских властей не напрасна.

    По отношению к самому Байдену это власть во многом марионеточная (он, кстати, так и казал, что американская делегация чувствовала себя на Украине «как дома»), но пока спектакль работает. Европейские лидеры тоже стали жертвой инерции и не могут выскочить из порочного круга, хотя от конфликта Россией их страны только теряют, тогда как США приобретают, расширяя рынок сбыта СПГ и переманивая в свою «спокойную энергетическую гавань» европейские предприятия.

    Что же касается американских избирателей, пока они, судя по соцопросам, в большинстве своем одобряют поддержку Украины. После того, как потребительская экономика в США несколько стабилизировалась, многие забыли о своих претензиях к главнокомандующему.

    В общем, нечего удивляться тому, что довольно опытный дипломат Байден выступил как горлопан и отбитый «ястреб», ни в чем не перейдя к конкретике. В собственных глазах он сейчас – лидер антироссийской и проукраинской коалиции из нескольких десятков стран, вот и машет шашкой.

    Упущенная конкретика – это ДСНВ. Решение президента РФ о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях – это пока что удар конкретно по Байдену, а не по Америке в целом. В официальных комментариях Белый дом выразил сожаление, как и секретариат НАТО. Но лично Байден этого удара как будто не заметил. Не в смысле – не почувствовал. А не был к нему готов.

    Дело в том, что ДСНВ, подписанный в эпоху «перезагрузки», во многом его детище. Более того, это его профессиональная ориентация – вести переговоры с Москвой о взаимных ограничениях в области оружия массового поражения (он это вполне успешно делал, имея в качестве визави самих Косыгина и Громыко). Наконец, это то, что в массе своей требует актив и избиратель Демократической партии с ее «зеленым», «пацифистским» и «антиядерным» крыльями.

    Поэтому продление ДСНВ, срок действия которого истекал, было чуть ли не единственным запросом со стороны РФ, который он, будучи кандидатом в президенты, однозначно поддерживал. И в феврале 2021-го Договор был продлен на пять лет под гул неодобрения со стороны Республиканской партии, где хотели от ДСНВ избавиться и «развязать себе руки». Даже такой нетипичный республиканец, как Дональд Трамп, настраивал на «новой сделке» – на троих с Китаем (на что Пекин не соглашался и не планирует).

    Из-за этого, собственно, и нельзя говорить, что приостановка ДСНВ это удар по всей Америке, на этот счет есть разные мнения.

    Но это несомненный удар по Байдену, его планам, обещаниям и по концепции внешней политики, которую он отстаивал десятилетиями.

    Возвращение к ней возможно только через деэскалацию отношений с Россией. А сама Россия однозначно увязывает вопрос деэскалации с поставками вооружений НАТО на Украину. Иначе и быть не может: если вы нас убить хотите, какой же может быть диалог о разоружении, тем более, в условиях, когда никто никому не доверяет?          

    Так гора родила в Варшаве мышь – пустословие. Президент США не мог забыть о ДСНВ, но, видимо, считает, что после контрнаступления ВСУ и последующего «военного поражения» Москва станет сговорчивее и по ДСНВ тоже.

    Не станет. Но эта ситуация – лишнее напоминание о том, что вопросы большой политики и глобальной безопасности сейчас решаются только через российские вооруженные силы и их военные победы. Сколь-либо предметный разговор с действующей администрацией США и по СНВ, и по любому другому важному вопросу возможен не раньше, чем план по «броску на Крым» будет перечеркнут символом Z.  
     
     
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