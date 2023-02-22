Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве, главная тема которой – противостояние России на Украине, но по сути – по всему миру. Она вряд ли станет столь же известной, как фултонская речь Черчилля на заре холодной войны, поскольку бессодержательна и пуста. Как политику и дипломату, по Байдену был нанесен серьезный удар, и он пока не знает, как на него реагировать.

Время варшавской речи Джо Байдена, в которой он собирался подвести итоги своего визита в Киев и в очередной раз пригрозить Москве, было объявлено заранее. Между ней и посланием Владимира Путина к Федеральному Собранию должно было пройти порядка шести часов. То есть американский президент имел фору: мог подумать над ответом, подобрать доводы, разработать контратаку.

Форой американец не воспользовался. Возможно, просто не смог придумать ничего нового, а мнения визирей разделились. В итоге речь главы американского государства состояла из славословий всему украинскому, крикливых лозунгов и откровенного вранья:

Поддержка Украины не иссякнет. Запад не устанет. НАТО не расколется. Россия не победит. Никогда, никогда, никогда.

Байден действительно сказал never трижды в рамках одного смыслового абзаца. Хотя идиома «никогда не говори никогда» из его родного языка.

Это то, что касается лозунгов. Что же касается вранья, хозяин Белого дома прямым текстом обвинил Россию в том, что она якобы планировала «заморить весь мир голодом», но страны западной коалиции спасли мировую бедноту.

Вообще-то все было наоборот: Запад попытался заблокировать Россию как одного из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений. Но даже в этой ситуации мы наращивали поставки, а часть застрявших в мировых портах грузов просто подарили странам третьего мира.

Турне Сергея Лаврова по Черному континенту и подготовка нового саммита Россия-Африка наглядно показывают, что претензии к Москве из-за роста цен на продовольствия у африканцев нет. Пропагандистская конструкция, в которой РФ несет планете голод, что называется, «не взлетела». Но президент США продолжает повторять ее, как заклинание: кто-то да поведется.

Еще один пример так называемого вранья – утверждение, будто планы Москвы относительно Украины обрушились, точнее, был обрушены коалицией с США во главе. В реальности освобождение Донбасса идет своим чередом, украинская армия отступает (уже выведено командование) из «неприступной цитадели» – Артемовска. А обещаний, что к весне 2023 будет освобожден не Артемовск, а Днепр или Киев, официальные лица РФ не давали.

Зато Байден лично гарантировал, что «экономика России будет лежать в руинах». Отведенные им сроки экономика России пережила уже на полгода, а за год потеряла всего 2,1%. Для нормального политика «руины» выглядят совсем иначе. Как экономика Украины или американский проект в Афганистане, например.

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Все это лишняя демонстрация того, что американцы не готовы разговаривать с Москвой по сути. Сделав ставку на «весеннее контрнаступление ВСУ в направлении Крыма» и обеспечив поставки танков на Украину, они закусили удила – и ждут «военного поражения России», которое должно продемонстрировать колеблющимся союзникам, что поддержка украинских властей не напрасна.

По отношению к самому Байдену это власть во многом марионеточная (он, кстати, так и казал, что американская делегация чувствовала себя на Украине «как дома»), но пока спектакль работает. Европейские лидеры тоже стали жертвой инерции и не могут выскочить из порочного круга, хотя от конфликта Россией их страны только теряют, тогда как США приобретают, расширяя рынок сбыта СПГ и переманивая в свою «спокойную энергетическую гавань» европейские предприятия.

Что же касается американских избирателей, пока они, судя по соцопросам, в большинстве своем одобряют поддержку Украины. После того, как потребительская экономика в США несколько стабилизировалась, многие забыли о своих претензиях к главнокомандующему.

В общем, нечего удивляться тому, что довольно опытный дипломат Байден выступил как горлопан и отбитый «ястреб», ни в чем не перейдя к конкретике. В собственных глазах он сейчас – лидер антироссийской и проукраинской коалиции из нескольких десятков стран, вот и машет шашкой.

Упущенная конкретика – это ДСНВ. Решение президента РФ о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях – это пока что удар конкретно по Байдену, а не по Америке в целом. В официальных комментариях Белый дом выразил сожаление, как и секретариат НАТО. Но лично Байден этого удара как будто не заметил. Не в смысле – не почувствовал. А не был к нему готов.

Дело в том, что ДСНВ, подписанный в эпоху «перезагрузки», во многом его детище. Более того, это его профессиональная ориентация – вести переговоры с Москвой о взаимных ограничениях в области оружия массового поражения (он это вполне успешно делал, имея в качестве визави самих Косыгина и Громыко). Наконец, это то, что в массе своей требует актив и избиратель Демократической партии с ее «зеленым», «пацифистским» и «антиядерным» крыльями.

Поэтому продление ДСНВ, срок действия которого истекал, было чуть ли не единственным запросом со стороны РФ, который он, будучи кандидатом в президенты, однозначно поддерживал. И в феврале 2021-го Договор был продлен на пять лет под гул неодобрения со стороны Республиканской партии, где хотели от ДСНВ избавиться и «развязать себе руки». Даже такой нетипичный республиканец, как Дональд Трамп, настраивал на «новой сделке» – на троих с Китаем (на что Пекин не соглашался и не планирует).

Из-за этого, собственно, и нельзя говорить, что приостановка ДСНВ это удар по всей Америке, на этот счет есть разные мнения.

Но это несомненный удар по Байдену, его планам, обещаниям и по концепции внешней политики, которую он отстаивал десятилетиями.

Возвращение к ней возможно только через деэскалацию отношений с Россией. А сама Россия однозначно увязывает вопрос деэскалации с поставками вооружений НАТО на Украину. Иначе и быть не может: если вы нас убить хотите, какой же может быть диалог о разоружении, тем более, в условиях, когда никто никому не доверяет?

Так гора родила в Варшаве мышь – пустословие. Президент США не мог забыть о ДСНВ, но, видимо, считает, что после контрнаступления ВСУ и последующего «военного поражения» Москва станет сговорчивее и по ДСНВ тоже.

Не станет. Но эта ситуация – лишнее напоминание о том, что вопросы большой политики и глобальной безопасности сейчас решаются только через российские вооруженные силы и их военные победы. Сколь-либо предметный разговор с действующей администрацией США и по СНВ, и по любому другому важному вопросу возможен не раньше, чем план по «броску на Крым» будет перечеркнут символом Z.