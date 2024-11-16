16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.20 комментариев
Скончалась звезда из «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная
На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистку похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Светличная играла в фильмах разных жанров – от комедий до мелодрам. Но самой яркой ролью Светличной стала соблазнительница Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая (фото: )
Светличная снялась в десятках кинокартин, в том числе «Герой нашего времени» (1965), где ей досталась роль девушки-контрабандистки (фото: РИА Новости)
В фильме Георгия Данелия «Тридцать три» Светлана Светличная сыграла диктора центрального телевидения (фото: РИА Новости)
За роль в телесериале «Семнадцать мгновений весны» Светличная получила звание заслуженной артистки РСФСР (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)
Светлана Светличная выглядела намного моложе своих лет и хорошо разбиралась в моде, многие считали ее иконой стиля (фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press)