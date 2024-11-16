Скончалась звезда из «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная

Светлана Светличная выглядела намного моложе своих лет и хорошо разбиралась в моде, многие считали ее иконой стиля (фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press)

Светличная снялась в десятках кинокартин, в том числе «Герой нашего времени» (1965), где ей досталась роль девушки-контрабандистки (фото: РИА Новости)

На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистку похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Светличная играла в фильмах разных жанров – от комедий до мелодрам. Но самой яркой ролью Светличной стала соблазнительница Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая (фото: )

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