  • Новость часаОбъявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    В Москве наладили производство «пухососов»
    Путин намерен обсудить с кабмином подготовку к новой прямой линии
    В США началась борьба за курс демократического большинства
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Хуситы потребовали от Саудовской Аравии репарации на 51 млрд долларов
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    8 комментариев
    5 ноября 2026, 15:09 • Новости дня

    Кабмин Германии договорился о покупке производителя танков Leopard 2

    Handelsblatt: ФРГ договорилась выкупить 50% акций производителя танков KNDS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии достигло договоренности с частным холдингом Wegmann о приобретении 50% акций оборонного концерна KNDS, производящего танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.

    Власти ФРГ выкупят пакет ценных бумаг предприятия у частного владельца. Сделка позволит Берлину сохранить контроль над чувствительными технологиями и паритет с Францией в управлении корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ноябре, а закрытие сделки состоится в декабре. В будущем правительства Германии и Франции могут продать по 10% своих акций через биржу.

    Ранее планировалось провести первичное размещение акций KNDS на бирже, однако оно дважды переносилось. По изначальной схеме Берлин должен был получить 40% предприятия, а стоимость этого пакета оценивалась в 7,2 млрд евро. Теперь кабмин ФРГ заплатит за половину компании меньшую сумму, точные цифры не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Германии и Франции рассмотрели возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль.

    Производитель танков приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта.

    Разногласия между властями ФРГ и руководством компании поставили под угрозу первичное размещение акций стоимостью около 15 млрд евро.

    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ призвал немцев помнить об освободивших страну от нацизма русских

    Глава МИД ФРГ Вадефуль напомнил об освободивших страну от нацистов русских

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немцев со смирением и благодарностью помнить о тех, кто освободил страну от нацизма, в том числе о русских.

    «Кто мы, немцы, такие, чтобы иметь смелость смотреть свысока», – сказал Вадефуль в подкасте журналистки Анне Виль, комментируя отношения с США, передает ТАСС.

    По его словам, немцам следует смотреть на освободителей «с некоторым восхищением, смирением и благодарностью». Вадефуль напомнил, что Германию от нацистов освободили американцы, британцы, французы и русские. «Да, впрочем, и украинцы, ведь тогда существовал Советский Союз», – заявил глава германской дипломатии.

    Ранее посол в Германии Сергей Нечаев указывал, что историческая память в ФРГ подвергается испытанию на прочность. По его словам, наблюдаются попытки замолчать ключевую роль Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом замглавы МИД Дмитрий Любинский сообщил о сознательном стремлении руководства Германии забыть уроки Второй мировой войны.

    В мае заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос об освободителях Германии от нацизма.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Bild: В 2024 году посольство Германии в Москве разработало план по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В 2024 году посольство Германии в Москве разработало неофициальный план по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу территорий под управление ООН, сообщает Bild.

    По данным Bild, документ под названием Agriculture needs peace («Сельское хозяйство нуждается в мире») предусматривает передачу территорий под управление ООН на пять лет с последующим референдумом об их принадлежности России или Украине, передает ТАСС.

    Автором плана является бывший немецкий дипломат Мартин Ниссен, отвечавший в 2024 году за вопросы сельского хозяйства в посольстве Германии в Москве. Ниссен утверждает, что американские дипломаты положительно оценили инициативу, а о предложении были проинформированы канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

    В МИД Германии заявили, что переговоры по документу не проводились по поручению или согласованию с ведомством, а Писториус назвал план «частной инициативой» Ниссена. Сам Ниссен считает дорожную карту актуальной и сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсуждать поставки энергоресурсов в Германию

    МИД: Россия готова обсудить возобновление поставок энергоресурсов в ФРГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит препятствий для возобновления поставок энергоносителей в Германию и готова к соответствующему диалогу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», – заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал сообщения о том, что в следующем году может состояться встреча представителей российской власти и партии «Альтернатива для Германии» для обсуждения возобновления поставок газа.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок в страну российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский назвал нарушением международного права попытки Запада переместить российские резервы из Euroclear в общеевропейские структуры.

    Кроме того, дипломат заявил о маловероятности снятия Западом антироссийских санкций даже в случае подвижек по Украине.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

    Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.

    Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

    «Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

    По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

    Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    В АдГ назвали Мерца безумцем за решение выделить Украине еще 200 млн евро

    В АдГ осудили решение Мерца выделить Киеву зимнюю помощь на 200 млн евро

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Политик назвал главу германского правительства безумцем из-за отправки денег налогоплательщиков другим странам, пишет ТАСС. «Неужели Фридрих Мерц совсем с ума сошел?» – возмутился Фронмайер в соцсети.

    Он добавил, что жители Германии уже не знают, как оплачивать свои счета, пока канцлер раздаривает бюджетные средства чужим государствам.

    Ранее агентство dpa со ссылкой на источники сообщило, что дополнительный зимний пакет помощи Украине со стороны ФРГ составит 200 млн евро. Из них 100 млн евро предоставит немецкий МИД, а остальную сумму выделит министерство экономического сотрудничества и развития. Эти средства должны помочь в обеспечении тепло- и энергоснабжения Украины в холодные месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать на вопрос о дополнительных мерах поддержки Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило документ с требованием остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

    В пятницу в Германии заявили о нарастании усталости от регулярных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 02:07 • Новости дня
    Власти допустили смерть вице-премьера Баварии по естественным причинам

    Tagesspiegel: Полиция Берлина расследует смерть вице-премьера Баварии

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы столицы Германии инициировали проверку обстоятельств кончины заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера, найденного мертвым в гостиничном номере.

    Власти предполагают, что политик скончался по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья. Тем не менее полиция и прокуратура начали расследование для исключения версии насильственной смерти, пишет Tagesspiegel.

    Около 22:30 в отель на Фридрихштрассе прибыла группа по расследованию убийств из Управления государственной уголовной полиции.

    Из-за плохого самочувствия Айвангер отменил запланированное на утро среды интервью и остался в номере. Вечером на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели» его заменил государственный министр Баварии по цифровым вопросам Фабиан Меринг. Первоначально сообщалось, что Айвангер страдал гастроэнтеритом.

    Позже политик перестал выходить на связь, после чего его обнаружили в номере без признаков жизни. Семью Айвангера уведомили о трагедии до появления сообщений в средствах массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер был найден мертвым.

    В октябре сотрудник районной администрации в Баварии погиб в результате стрельбы.

    В 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    Суд в Германии добавил 19 заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»

    Суд Гамбурга назначил 19 новых заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести до июня 2027 года десятки дополнительных слушаний, посвященных рассмотрению дела о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Всего назначено 19 дополнительных слушаний, цитирует пресс-службу суда РИА «Новости».

    Напомним, взрывы на экспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования, однако ни разу не получала данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Высшем земельном суде Гамбурга открылось третье заседание по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В прошлом месяце в инстанции завершилось первое слушание по этому процессу. В сентябре хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца по подозрению в соучастии в подрывах.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России

    Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз пока далек от способности выступать единым фронтом во внешней политике, особенно в вопросе переговоров с Россией, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.

    «Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.

    По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    КНДР провела испытания нового зенитного ракетного комплекса

    КНДР провела испытания нового зенитно-ракетного комплекса

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск нового зенитного ракетного комплекса для проверки его конструктивных и технических характеристик.

    Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытания нового зенитного ракетного комплекса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Запуском руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик. В ходе испытаний военные проверили работу новой системы управления полетом, интеллектуального комбинированного наведения, а также способность комплекса распознавать и отслеживать цели.

    Кроме того, в восточном регионе состоялись показательные огневые учения подразделения стратегических крылатых ракет большой дальности. Военнослужащие успешно выполнили задачу по нанесению удара крылатой ракетой по условной цели на аэродроме.

    Проведенные тесты и учения названы частью плановой деятельности оборонных ведомств КНДР по повышению боевой надежности стратегического оружия и техническому совершенствованию боевых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЦТАК сообщило об испытании в КНДР стратегической крылатой ракеты с разбросной боевой частью. В октябре Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты.

    В конце октября Сеул заявил, что КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

    Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    У западных стран не осталось достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    «Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

    При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

    Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Умер автор книг о Медвежонке и Тигренке писатель Янош

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий детский писатель и иллюстратор Янош (Хорст Эккерт) скончался в возрасте 95 лет на Тенерифе.

    Немецкий писатель и художник Янош, чье настоящее имя Хорст Эккерт, скончался во вторник на острове Тенерифе в возрасте 95 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    О смерти автора сообщил его издатель в Тюбингене Бернхард Файль. Янош приобрел мировую известность благодаря созданию детских книг с собственными иллюстрациями, которые начали завоевывать популярность у читателей по всему миру с 1970-х годов.

    Среди самых знаменитых произведений писателя выделяется сказка «О, как прекрасна Панама». Книга повествует о путешествии и приключениях неразлучных друзей – Медвежонка и Тигренка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
    Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    Роналду ушел из сборной Португалии
    Гениальный китайский математик покинул США ради работы над ИИ
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    Выживший в тайге охотник застрелил медведя и нашел тело напарника

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации