Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

У Роберта Макнамары есть очень интересные мемуары «Вглядываясь в прошлое», большая часть которых посвящена войне во Вьетнаме.

Очень интересное чтение – с точки зрения понимания, как мыслил американский истеблишмент в то время. Макнамара, как известно, считается крайне эффективным министром обороны, человеком, который впервые применил в этой сфере подход, свойственный бизнесу. Военное ведомство он воспринимал как корпорацию, которая нуждается в обновлении и новых схемах управления.

И тем важнее, что он пишет о войне. При Эйзенхауэре американцы считали главной проблемой в Юго-Восточной Азии вовсе не Вьетнам, а Лаос, и был даже разработан план военного вторжения.

Американцы, как пишет Макнамара, слишком переоценили связи СССР и Китая, полагая, что две коммунистические державы точно имеют единое мнение по ситуации во Вьетнаме и одинаково готовы поддержать правительство Севера. В этом американцев убеждал опыт Корейской войны.

Ситуация во Вьетнаме в целом, расстановка сил, влияние политических групп в Южном Вьетнаме – по всем этим вопросам у Белого дома и Пентагона были весьма смутные представления. Президента Зьема они считали человеком, вполне разделяющим западные либеральные ценности, на том простом основании, что тот окончил католический колледж. Интересно, что особое влияние на него имела жена родного брата, «демоническая и загадочная женщина». Вообще, читая книгу, то и дело сравниваешь ситуацию с украинской.

Макнамара пишет, что попросту не имелось специалистов по региону. Однако в действительности они были: политологи, военные аналитики, социологи. Просто истеблишмент их не слушал, Макнамара в том числе. И вот тут самое интересное.

Американское руководство уже концу 1967 года осознало, что во Вьетнаме победить маловероятно. И даже отправка дополнительных подразделений вряд ли изменит баланс сил. Но и Макнамара, и президент Джонсон раз за разом принимали решения о продолжении поддержки правительства Южного Вьетнама, отправке войск или вооружений. Даже несмотря на все явные проблемы южновьетнамской власти. В значительной степени в период 1961-1963 годов американские власти были дезинформированы относительно военных успехов союзников и своих военных советников. Все старались нарисовать красивые отчеты.

«Власти и в провинциях, и в округах рассматривали «изобретение статистики», которая удовлетворила бы руководство, чуть ли ни как свой долг».

А еще американские политики были убеждены, что уход из Вьетнама Москва и Пекин воспримут, как слабость США. И экспансия СССР, равно как и советское влияние, в Индокитае будет только усиливаться. Именно поэтому Макнамара настаивал на продолжении поддержки Южного Вьетнама.

Собственно, это во многом объясняет и сегодняшнюю политику США по украинскому вопросу. Киев будут поддерживать столько, сколько возможно, потому что для Вашингтона отступить это равно потерять лицо и продемонстрировать слабость позиций. И рассчитывать на то, что при Трампе что-то изменится, совершенно бесполезно. Войну во Вьетнаме вполне поддерживал Кеннеди, который почему-то считался в СССР едва ли не другом и миротворцем.

Правда, выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками. Вот и вся разница.

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