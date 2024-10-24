Tекст: Николай Стороженко

Как не перестают утверждать в Киеве, заявления о «войне до последнего украинца» – не более чем «российская пропаганда». Одновременно с этим киевский режим в последнее время почему-то активно обсуждает вовлечение в войну всех, вплоть до вчерашних школьников, женщин, пенсионеров и даже детей. А именно – снижение возраста мобилизации.

Но не просто снижение, а радикальное, вплоть до бандероюгенда. «Мобилизационный возраст можно снижать до 14 лет, если страна будет на грани уничтожения», – считает один из самых одиозных украинских политиков Дмитрий Корчинский.

Тему снижения мобилизационного возраста на Украине вбрасывают в информпространство периодически. Принято считать, что таким образом «офисные» (сотрудники офиса Зеленского) держат руку на пульсе, пытаясь понять, насколько негативно такой шаг будет воспринят обществом. И когда общество даст слабину, допустит такую возможность – немедленно ею воспользоваться.

Впервые массово такие намерения были озвучены еще летом 2023 года. Однако на тот момент в Киеве ограничились полумерами.

Во-первых, сами заявления стали своего рода обоснованием кампании по усилению мобилизации (осень 2023 – весна 2024 года). Во-вторых, возраст все же снизили, хотя и минимально (с 27 до 25 лет), а также начали мобилизовать не достигших 25 лет, если они имеют полученную в ходе срочной службы военно-учетную специальность. В-третьих, студентам максимально усложнили выезд на обучение в вузы ЕС (по закону можно, по факту – нереализуемо).

Тогда заявления о необходимости призывать молодежь звучали на фоне провала распиаренного «контрнаступа». Спустя год они звучат уже на фоне активного наступления ВС РФ в восточных областях Украины и успешного выдавливания частей ВСУ из Курской области.

Зарубежные союзники Украины постоянно поднимают этот вопрос и требуют от Зеленского снижения возраста мобилизации. Если верить западным СМИ, в качестве примера ему приводилась война во Вьетнаме, во время которой граждане США могли быть мобилизованы уже с 19 лет.

Насколько такое сравнение уместно – вопрос другой. В целом через Вьетнам прошли 2,6 млн американцев. Однако даже на пике численность размещенных там сил армии США не превышала 485 тыс. человек (в ВСУ, ТрО, Нацгвардии и иных структурах сегодня, как считается, служит более 1 млн украинцев). Не говоря о том, что население США превосходит население Украины на порядок. То есть от Зеленского США требуют в десять раз больше, чем от собственных сограждан.

Однако с точки зрения заокеанских кураторов их требования логичны. Их слова в адрес Зеленского можно было примерно перевести так:

«Мы дали тебе все, что ты просил: оружие и боеприпасы, финансовую помощь на сотни миллиардов долларов; ввели санкции, от которых страдаем больше, чем русские; впервые за долгое время допустили экзистенциальную угрозу для Запада (дедолларизация, развитие БРИКС как альтернатива Западу). А ты на этом фоне саботируешь мобилизацию».

Неожиданный фон для этих разговоров о снижении возраста мобилизации на Украине дал грузинский политик Бидзина Иванишвили. Как теперь выясняется, ему предлагали повторить «подвиг» Михаила Саакашвили 2008 года, начав конфликт с Россией на Кавказе, «второй фронт» и «партизанскую войну». От этой «чести» в Тбилиси благоразумно отказались.

Впрочем, Саакашвили не первый. До него были Дудаев и его полевые командиры. Еще раньше – афганские моджахеды. По большому счету Западу не важно, кого и какой ценой втравить в войну с Россией. А значит, и требования к украинцам воевать с 14 лет вполне могут быть поддержаны в Вашингтоне.

Так будет ли киевский режим снижать возраст мобилизации, и если будет, то до какого предела? До 18, до 17 или до 14 лет, как требует этот безумец Корчинский?

Может, Зеленский и хотел бы снизить, но есть ряд сложностей.

Прежде всего – где найти этих 14-летних? Сегодняшним 18-летним украинцам в 2022 году было 15-16 лет. Они беспрепятственно могли выезжать за рубеж. Многие выехали и до сих пор не вернулись, и их можно понять. Опустить-то порог нетрудно до любого возраста. Только многих призывников начиная с 2005-2006 годов рождения уже банально нет в стране.

Не так давно министр образования Украины Оксен Лисовой озвучил масштабы отъезда украинских школьников за границу: накануне начала текущего учебного года уехали 300 тыс. учеников. Дело в том, что согласно законодательству украинские юноши обязаны к 17 годам встать на воинский учет. Как раз поэтому родители стремятся вывезти детей до достижения ими 17-летия и до получения приписного свидетельства.

Разумеется, выезжают не только 16-летние юноши. Но общее количество позволяет оценить масштаб явления. А также говорит о том, что украинцы вывозят сыновей за границу заранее, задолго до 18-летия и даже до окончания ими школы. Ну а после откровений Корчинского этот процесс только ускорится.

С другой стороны, хотелось бы посмотреть, как Корчинский или банда ТЦКшников попробуют мобилизовать 14-летних пацанов – да еще на глазах у их матерей. Это будет зрелище, достойное пера Киплинга. Только у того была одна волчица Ракша, вступившаяся за Маугли. А здесь – тысячи и десятки тысяч таких волчиц.

Более старшие (18–22 года) в основном пользуются отсрочкой как студенты. Так, из 261 тыс. выпускников 2024 года 140 тысяч поступили в вузы. Плюс выехавшие ранее (17 тысяч), плюс уехавшие после выпускного – остается меньше 100 тысяч, из которых половина – девушки. Кого-то, конечно, наберут, но все это чревато бунтом и кровью военкомов.

Дети – последнее, что осталось у обычной украинской бабы. Многие из них вдовы, и шансы выйти замуж снова так же мизерны, как и пенсия. Так что ребенок – не только кровиночка, но и вопрос банального выживания в старости. Американским сенаторам-лоббистам снижения возраста мобилизации и их украинским сторонникам этот противник не по зубам. Поэтому людоедские разговоры о мобилизации на Украине детей так и останутся разговорами.