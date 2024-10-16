Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников

Эксперты объяснили массовый отъезд школьников с Украины

Tекст: Евгений Поздняков

Перед началом учебного года с Украины выехали 300 тыс. школьников. По словам депутата Верховной рады Нины Южаниной, это якобы свидетельствует об отсутствии сигналов от власти по поводу планов на будущее для украинцев. При этом еще на прошлой неделе о массовом выезде за границу молодежи говорил министр образования страны Оксен Лисовой. По его словам, в большей степени страну покидают представители старших классов.

Он также отметил, что остаться на Украине подростков может побудить качественное образование. По его мнению, местные университеты не уступают западным, однако школьники все же делают выбор в пользу иностранных вузов, поскольку «находятся под влиянием мифов о загранице».

Что любопытно, массовый выезд старшеклассников, среди которых преобладающее большинство – юноши, происходит на фоне неутихающих споров о необходимости снизить мобилизационный возраст на Украине. Так, нардеп Мария Ионова рассказала, что западные партнеры ВСУ давят на Киев с целью принятия подобного решения.

Сергей Лещенко, советник главы офиса Владимира Зеленского, подтвердил эту информацию и пояснил, что главным аргументом США в данном вопросе является призывной возраст в Штатах на момент войны во Вьетнаме. Тогда американцев отправляли в зону конфликта с 19 лет. Поэтому Украине также рекомендуют скорректировать подходы к мобилизации.

Однако, по словам Лещенко, Зеленский якобы «не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста». Впрочем, в ВСУ набирают обороты настроения в пользу понижения возраста. Так, Игорь Оболенский, командир 13-й бригады нацгвардии «Хартия», заметил, что «чем больше молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше».

Правда, скорректировать нижнюю возрастную планку он пока предложил до 21 года. По его оценке, подобное изменение не нанесет стране значительного демографического ущерба, поскольку в зоне боевых действий «нет тотальной смертности». Напомним, снижение призывного возраста уже происходило на Украине в апреле этого года.

Тогда Зеленский разрешил подвергать мобилизационным мероприятиям гражданам старше 25 лет (до этого пороговой отметкой были 27 лет), напоминает ТАСС. В преддверии этого решения в государстве долгое время обсуждалась возможность снижения призывного возраста до 18 лет. Тогда же в силу вступили и другие ограничения для украинских мужчин.

Эксперты считают, что массовый отъезд школьников старших классов и слухи о возможном снижении призывного возраста – звенья одной цепи. А желание загнать в ряды ВСУ молодых людей – это попытка восполнить нехватку личного состава. «Это совершенно нормальная реакция любых любящих матерей и отцов: своего ребенка нужно спасти. Они прекрасно осознают, что как только их сыну исполнится 18 лет, двери за рубеж закроются окончательно», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

«Для подобных переживаний у родителей имеются все основания. На Украине не только регулярно обсуждают вопрос снижения призывного возраста, но и упоминают, что на этом настаивают западные партнеры, в частности США. С точки зрения Вашингтона, отправка на фронт людей лишь от 25 лет выглядит непозволительной для ВСУ роскошью», – говорит она. «При этом на Украине складывается совершенно катастрофическая ситуация.

Согласно имеющимся в открытом доступе данным, в 2024 году в стране окончили школу около 200-250 тыс. ребят. Покинули же государство 300 тыс. подростков, то есть речь идет практически о каждом выпускнике.

Более того, вместе с ними уезжают и дети девятых-десятых классов, поскольку их родители уже сейчас понимают, к чему идет дело», – добавила собеседница. По ее мнению, обсуждения о возможности снижения призывного возраста вызваны безвыходностью сложившейся для офиса Зеленского ситуации. «Недавно в Раде заявили, что около шести миллионов украинцев до сих пор не встали на воинский учет. Причем две трети этих людей уже давно не живут в стране. В реестре ТЦК обновили свои данные чуть больше четырех млн человек. Около полутора миллионов из них – люди, имеющие бронь на предприятиях. К слову, этим ранее возмущался Зеленский», – продолжила эксперт.

«Еще полтора миллиона – это инвалиды, больные люди, которые непригодны к несению службы, или отцы из многодетных семей. То есть у ТЦК вообще не имеется каких-либо ресурсов для того, чтобы затащить этих граждан на фронт. Вот почему сейчас украинское общество уверено в том, что снижение призывного возраста неизбежно», – подчеркнула собеседница.

«Свою роль играют и хаотичные «облавы» ТЦК на граждан. Им нужно отправить на фронт любого, до кого они смогут дотянуться – людей хватают на улицах, в барах, на концертах любимых групп. И конечно, все это проявления одного и того же явления – резкой нехватки мужчин призывного возраста на Украине», – подтвердила политолог.

«При этом количество граждан, которых можно отправить на войну, намного меньше, чем рассчитывает украинская власть и ее американские кураторы. В стране уже 15-20 лет идут массовые демографические приписки, и сейчас всё это выходит боком»,

– пояснила она. «На Украине с 2000 по 2006 год был колоссальный демографический обвал в части рождаемости. А самая малочисленная когорта – это те, кто родился в 90-е. То есть офис Зеленского пребывает в таком положении, что он пытается набрать людей из заведомо малочисленной возрастной группы. До этого украинская власть «выгребала» относительно многочисленное поколение мужчин 80-х годов рождения, тех, кому под 40. А после 2022 года почти все юноши, которые приблизились к 18 годам, были заблаговременно вывезены родителями», – добавила Шеслер.

Массовый выезд школьников перед началом учебного года – это закономерная реакция населения на слухи о возможном снижении призывного возраста, соглашается политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Более того, я допускаю, что вскоре речь пойдет и о несовершеннолетних подростках 16-17 лет», – добавил он.

«Не стоит забывать и о постоянном давлении Запада на этом направлении. Если СВО затянется, то США легко заставят Зеленского снизить планку до нужного им уровня, несмотря на то что пока в Киеве говорят об отсутствии соответствующих планов. Однако при сохранении текущих темпов спецоперации они могут не успеть провернуть это дело», – заключил Скачко.