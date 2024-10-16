  • Новость часаЭвакуированы тела погибших в Непале российских альпинистов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области
    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен
    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в СВО
    Киргизия отказалась прекратить сотрудничество с Россией
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    16 октября 2024, 08:50 • Политика

    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников

    Эксперты объяснили массовый отъезд школьников с Украины

    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников
    @ Nazar Furyk/Zuma/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские школьники массово покидают страну: более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан со слухами о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. Зачем Зеленскому могут понадобиться вчерашние школьники?

    Перед началом учебного года с Украины выехали 300 тыс. школьников. По словам депутата Верховной рады Нины Южаниной, это якобы свидетельствует об отсутствии сигналов от власти по поводу планов на будущее для украинцев. При этом еще на прошлой неделе о массовом выезде за границу молодежи говорил министр образования страны Оксен Лисовой. По его словам, в большей степени страну покидают представители старших классов.

    Он также отметил, что остаться на Украине подростков может побудить качественное образование. По его мнению, местные университеты не уступают западным, однако школьники все же делают выбор в пользу иностранных вузов, поскольку «находятся под влиянием мифов о загранице».

    Что любопытно, массовый выезд старшеклассников, среди которых преобладающее большинство – юноши, происходит на фоне неутихающих споров о необходимости снизить мобилизационный возраст на Украине. Так, нардеп Мария Ионова рассказала, что западные партнеры ВСУ давят на Киев с целью принятия подобного решения.

    Сергей Лещенко, советник главы офиса Владимира Зеленского, подтвердил эту информацию и пояснил, что главным аргументом США в данном вопросе является призывной возраст в Штатах на момент войны во Вьетнаме. Тогда американцев отправляли в зону конфликта с 19 лет. Поэтому Украине также рекомендуют скорректировать подходы к мобилизации.

    Однако, по словам Лещенко, Зеленский якобы «не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста». Впрочем, в ВСУ набирают обороты настроения в пользу понижения возраста. Так, Игорь Оболенский, командир 13-й бригады нацгвардии «Хартия», заметил, что «чем больше молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше».

    Правда, скорректировать нижнюю возрастную планку он пока предложил до 21 года. По его оценке, подобное изменение не нанесет стране значительного демографического ущерба, поскольку в зоне боевых действий «нет тотальной смертности». Напомним, снижение призывного возраста уже происходило на Украине в апреле этого года.

    Тогда Зеленский разрешил подвергать мобилизационным мероприятиям гражданам старше 25 лет (до этого пороговой отметкой были 27 лет), напоминает ТАСС. В преддверии этого решения в государстве долгое время обсуждалась возможность снижения призывного возраста до 18 лет. Тогда же в силу вступили и другие ограничения для украинских мужчин.

    Эксперты считают, что массовый отъезд школьников старших классов и слухи о возможном снижении призывного возраста – звенья одной цепи. А желание загнать в ряды ВСУ молодых людей – это попытка восполнить нехватку личного состава. «Это совершенно нормальная реакция любых любящих матерей и отцов: своего ребенка нужно спасти. Они прекрасно осознают, что как только их сыну исполнится 18 лет, двери за рубеж закроются окончательно», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Для подобных переживаний у родителей имеются все основания. На Украине не только регулярно обсуждают вопрос снижения призывного возраста, но и упоминают, что на этом настаивают западные партнеры, в частности США. С точки зрения Вашингтона, отправка на фронт людей лишь от 25 лет выглядит непозволительной для ВСУ роскошью», – говорит она. «При этом на Украине складывается совершенно катастрофическая ситуация.

    Согласно имеющимся в открытом доступе данным, в 2024 году в стране окончили школу около 200-250 тыс. ребят. Покинули же государство 300 тыс. подростков, то есть речь идет практически о каждом выпускнике.

    Более того, вместе с ними уезжают и дети девятых-десятых классов, поскольку их родители уже сейчас понимают, к чему идет дело», – добавила собеседница. По ее мнению, обсуждения о возможности снижения призывного возраста вызваны безвыходностью сложившейся для офиса Зеленского ситуации. «Недавно в Раде заявили, что около шести миллионов украинцев до сих пор не встали на воинский учет. Причем две трети этих людей уже давно не живут в стране. В реестре ТЦК обновили свои данные чуть больше четырех млн человек. Около полутора миллионов из них – люди, имеющие бронь на предприятиях. К слову, этим ранее возмущался Зеленский», – продолжила эксперт.

    «Еще полтора миллиона – это инвалиды, больные люди, которые непригодны к несению службы, или отцы из многодетных семей. То есть у ТЦК вообще не имеется каких-либо ресурсов для того, чтобы затащить этих граждан на фронт. Вот почему сейчас украинское общество уверено в том, что снижение призывного возраста неизбежно», – подчеркнула собеседница.

    «Свою роль играют и хаотичные «облавы» ТЦК на граждан. Им нужно отправить на фронт любого, до кого они смогут дотянуться – людей хватают на улицах, в барах, на концертах любимых групп. И конечно, все это проявления одного и того же явления – резкой нехватки мужчин призывного возраста на Украине», – подтвердила политолог.

    «При этом количество граждан, которых можно отправить на войну, намного меньше, чем рассчитывает украинская власть и ее американские кураторы. В стране уже 15-20 лет идут массовые демографические приписки, и сейчас всё это выходит боком»,

    – пояснила она. «На Украине с 2000 по 2006 год был колоссальный демографический обвал в части рождаемости. А самая малочисленная когорта – это те, кто родился в 90-е. То есть офис Зеленского пребывает в таком положении, что он пытается набрать людей из заведомо малочисленной возрастной группы. До этого украинская власть «выгребала» относительно многочисленное поколение мужчин 80-х годов рождения, тех, кому под 40. А после 2022 года почти все юноши, которые приблизились к 18 годам, были заблаговременно вывезены родителями», – добавила Шеслер.

    Массовый выезд школьников перед началом учебного года – это закономерная реакция населения на слухи о возможном снижении призывного возраста, соглашается политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Более того, я допускаю, что вскоре речь пойдет и о несовершеннолетних подростках 16-17 лет», – добавил он.

    «Не стоит забывать и о постоянном давлении Запада на этом направлении. Если СВО затянется, то США легко заставят Зеленского снизить планку до нужного им уровня, несмотря на то что пока в Киеве говорят об отсутствии соответствующих планов. Однако при сохранении текущих темпов спецоперации они могут не успеть провернуть это дело», – заключил Скачко.

    Главное
    Украинские войска перешли к ежедневным обстрелам Энергодара
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    Во Франции арестовали россиянина за подготовку беспорядков
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев британский генерал
    Капитан назвал причину долгих поисков лодки с людьми в Охотском море
    Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался украинским налогоплательщиком

    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников

    Украинские школьники массово покидают страну: более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан со слухами о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. Зачем Зеленскому могут понадобиться вчерашние школьники? Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС

    Иностранцам усложнили путь получения гражданства с помощью брака в России – теперь для получения разрешения на временное проживание вне квоты или ВНЖ им потребуется пробыть в семейном союзе три года. А если выяснится, что брак был фиктивный, то выданный документ будет аннулирован. Против каких категорий мигрантов направлена мера, насколько она будет эффективной и что еще предстоит сделать России на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Канада и Индия сцепились в конфликте из-за меньшинств

    Таинственное убийство и обвинения в причастности к нему иностранных разведок, личное противостояние руководителей государств и высылка дипломатов, борьба с сепаратизмом и западные идеологические предрассудки. Все эти обстоятельства сплелись в конфликте между Индией и Канадой, который обострился прямо сейчас. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............