МЧС начало разведку в разрушенном землетрясением Мандалае

Tекст: Дарья Григоренко

МЧС начало разведку в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Мьянмы – Мандалае. Спасатели проводят рекогносцировку, выбирая место для базового лагеря, а также оценивают масштабы предстоящих работ. Город оказался в эпицентре стихийного бедствия, и под руинами разрушенных зданий все еще могут находиться люди, передает ТАСС.

В Мандалае огромное количество разрушенных строений образовало завалы высотой в несколько этажей. Спасательные операции осложняются продолжающимися незначительными толчками, которые все еще ощущаются в городе.

На месте происшествия уже работают международные группы спасателей. Они совместно с российскими коллегами занимаются поиском пострадавших и разбором завалов, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы.

Напомним, в результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. человек получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также направились в регион для поддержки местных служб, а МЧС России направило в зону бедствия аэромобильный госпиталь.