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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 11:35 • Новости дня

    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек

    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
    @ Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек и 3,4 тыс. получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает ТАСС, Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, передало, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек. Землетрясение произошло 28 марта и его магнитуда составила 8,2 по данным таиландского метеодепартамента.

    Кроме того, было сообщено о 3,4 тыс. пострадавших, получивших различные травмы. Также около 300 человек числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, и власти Мьянмы принимают меры для оказания помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также направились в регион для поддержки местных служб, а МЧС России направило в зону бедствия аэромобильный госпиталь; число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.

    28 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9

    Авиарегулятор Таиланда запретил полеты после землетрясения магнитудой 7,9

    Таиланд запретил все авиарейсы после землетрясения магнитудой 7,9
    @ REUTERS/Ann Wang

    Tекст: Мария Иванова

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

    Газета The Nation сообщила, что авиарегулятор Таиланда запретил осуществлять полеты во всех аэропортах страны после землетрясения. В указании говорится, что полеты временно приостановлены ради безопасности пассажиров и экипажей.

    Несмотря на это, аэропорт Бангкока заявил на своей странице в Facebook (запрещен в России) о продолжении работы в обычном режиме, что вызвало некоторую путаницу среди пассажиров. Тем не менее другие аэропорты соблюдают указания и ожидают дальнейших распоряжений.

    Мощное землетрясение произошло в Мьянме, магнитуда которого составила 7,9 по данным китайского сейсмологического управления, а Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7.

    Подземные толчки вызвали разрушения в историческом дворце Мандалай, одном из символов города.

    Эпицентр землетрясения находился в 33 км к юго-западу от Мандалая, где проживают около 1,2 млн человек, на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

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    28 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Ученый предсказал сильное цунами после землетрясения в Мьянме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощное землетрясение в Мьянме, произошедшее в районе Тихоокеанского огненного кольца, может привести к возникновению сильного цунами, заявил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

    По его словам, мощное землетрясение в Мьянме может спровоцировать сильное цунами, особенно в регионах, прилегающих к Тихому и Индийскому океанам, передает ТАСС.

    Как отметил Тишков, землетрясение произошло в районе Тихоокеанского вулканического огненного кольца, что часто сопровождается цунами. Он подчеркнул необходимость внимательно следить за последствиями, так как могут возникнуть множественные афтершоки.

    Землетрясение, магнитуда которого варьируется от 7,7 до 7,9, произошло на территории Мьянмы. За основными толчками последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическая активность была ощутима также в Китае, Таиланде и Вьетнаме. На фоне происшествия в Мьянме обрушился мост через реку Иравади и было частично разрушено историческое сооружение – дворец Мандалай.

     В городе Таунгу в Центральной Мьянме, согласно британской газете The Times, в результате землетрясения обрушилась школа, не менее 20 детей оказались заблокированными внутри здания. В штате Шан, на северо-востоке страны, после обрушения восьмиэтажного отеля под завалами могут находиться до 20 человек, как передает портал DVD.

    По информации агентства AFP, власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение в шести регионах и обратились за международной помощью для ликвидации последствий разрушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения. Кроме того, российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде. В Таиланде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения в Мьянме.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    29 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек

    MRTV: Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек

    Tекст: Александра Юдина

    Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели более 1 тыс. человек и повреждению множества зданий, сообщает канал MRTV.

    В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло более 1 тыс. человек, пострадали около 2,3 тыс. человек, а также еще 30 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

    Спасательные службы и волонтеры мобилизованы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировали 12 афтершоков, они могут продолжаться несколько недель.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде.

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    28 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    Туристы в Бангкоке продолжили плавать в бассейне при землетрясении

    Tекст: Вера Басилая

    Во время землетрясения в Бангкоке туристы не покинули бассейн на крыше высотки, несмотря на ощутимые толчки и расплескивание воды.

    Во время землетрясения, которое произошло в Бангкоке, туристы, находившиеся в бассейне на крыше высотки, не покинули его, несмотря на ощутимые толчки, сообщает канал «360».

    Видео с отдыхающими людьми быстро распространилось в социальных сетях, вызвав интерес пользователей.

    На кадрах видно, как из бассейна из-за сильных толчков начала расплескиваться вода. Однако это не испугало некоторых отдыхающих, и они продолжили плавать, игнорируя очевидную опасность.

    Ранее в Бангкоке начали эвакуировать жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое достигло магнитуды 7,3 и произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури.

    В Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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    28 марта 2025, 22:39 • Новости дня
    Российские спасатели вылетели в Мьянму после землетрясения

    МЧС отправило два самолета с 120 спасателями для помощи в Мьянме

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщило МЧС России.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям России направило в Мьянму два самолета со спасателями. Данное решение было принято по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС, передает РИА «Новости».

    В составе сводного отряда, который вылетел из аэропорта Жуковский, находятся 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Группировка также включает кинологические расчеты, врачей-анестезиологов и психологов.

    В заявлении МЧС подчеркивается, что российские спасатели обладают значительным опытом в ликвидации последствий стихийных бедствий, включая разрушительные землетрясения, и готовы к выполнению поисково-спасательных работ в сложных условиях. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.

    Ранее в Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировали 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    Делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения.

    Российские туристы также не пострадали при землетрясении в Таиланде.

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    28 марта 2025, 12:15 • Новости дня
    Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде

    Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда после землетрясения в Мьянме

    Tекст: Вера Басилая

    Среди российских туристов в Таиланде не зафиксировано пострадавших после землетрясения в Мьянме, толчки от которого ощущались в стране, сообщили турагенты и генконсульство России на Пхукете.

    На курортах Таиланда, где произошло землетрясение, среди российских туристов не зафиксировано пострадавших, передает ТАСС.

    По данным генконсульства России на Пхукете и турагентов, толчки ощущались на верхних этажах зданий в Паттайе, однако ни один из российских граждан не обращался за медицинской помощью. Генконсул России Егор Иванов заявил, что на Пхукете толчки не ощущались.

    Туристы продолжают отдыхать в Пхукете, Паттайе и на островах, не сталкиваясь с разрушениями или паникой. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что в Бангкоке, где находятся около 2 тыс. российских туристов, был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения в соседней Мьянме.

    Платежные системы в Таиланде продолжают функционировать, несмотря на некоторые ограничения в работе финансовых учреждений.

    Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что запросов на досрочное прекращение отдыха от российских туристов не поступало.

    Ранее премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайной ситуации в Бангкоке после землетрясения в Мьянме.

    В Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.

    Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

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    28 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    В Таиланде объявили режим ЧП из-за землетрясения в Мьянме

    Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после землетрясения в Мьянме магнитудой 7,9

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме, которое ощущалось в нескольких провинциях Таиланда.

    Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, сообщает ТАСС. Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,9, подчеркнув, что толчки были ощутимы также в Китае и Вьетнаме.

    В результате землетрясения в Бангкоке обрушилось строящееся здание, под завалами которого оказались 43 рабочих. Жителей города, особенно тех, кто проживает в высотках, власти призвали покинуть дома и соблюдать осторожность.

    Последствия землетрясения почувствовали не только в столице страны, но и в таких провинциях, как Чиангмай, Накхонратчасима, Накхонсаван и Пхукет. Телеканал Thai PBS сообщил, что жители всех этих регионов были встревожены сильными толчками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Бангкоке после обрушения 30-этажного небоскреба, вызванного землетрясением в Мьянме, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на строительстве для правительственных учреждений.

    Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

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    28 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами в Мьянме и Таиланде

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Таиланда и премьеру Мьянмы после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования лидерам Мьянмы и Таиланда после разрушительного землетрясения, которое привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям в этих странах.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде, передает ТАСС.

    В письме премьер-министру Мьянмы патриарх отметил, что с глубокой скорбью узнал о катаклизме, приведшем к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, и выразил искреннее сочувствие народу страны. Аналогичные соболезнования были направлены и королю Таиланда.

    Землетрясение случилось 28 марта на территории Мьянмы, его магнитуда, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9, а затем последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Серьезно пострадали также Таиланд, Китай и Вьетнам.

    В Мьянме погибло более 140 человек, разрушены жилые здания и инфраструктура. В Таиланде обрушение строящегося здания в Бангкоке унесло жизни восьми человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

    Президент России Владимир Путин также направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Землетрясение стало причиной гибели и страданий множества людей, а также нанесло значительный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, сообщило агентство Киодо.

    Сведений о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Таиланде не поступало, как сообщило российское посольство.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщило МЧС России.

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    29 марта 2025, 06:50 • Новости дня
    В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме

    Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 77 афтершоков после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное землетрясение в Мьянме вызвало 77 афтершоков на территории Таиланда, которые были зафиксированы метеорологическим департаментом страны и практически не ощущались жителями.

    Метеорологический департамент Таиланда, передает ТАСС, зарегистрировал 77 афтершоков после землетрясения, произошедшего в районе разлома Сагайн в Мьянме. Об этом говорится в заявлении ведомства, в котором уточняется, что слабые подземные толчки на территории Таиланда были зафиксированы к 06:00 субботы по местному времени.

    По словам представителей департамента, афтершоки практически не ощущались в населенных районах Таиланда. Однако землетрясение магнитудой 8,2, произошедшее 28 марта, привело к значительным разрушениям в Мьянме, где погибло 144 человека.

    Толчки также ощущались в соседних странах, включая Китай и Вьетнам. В результате стихии в Бангкоке погибло не менее 10 человек, а более 100 числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме, которое ощущалось в нескольких провинциях Таиланда.

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    28 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,7

    МЧС Казахстана сообщило о землетрясении магнитудой 5,7 в 323 км от Алма-Аты

    Tекст: Вера Басилая

    В южной части Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,7, эпицентр которого находился в районе села Мерке, на глубине пяти километров.

    Магнитуда землетрясения, произошедшего 28 марта на юге Казахстана, составила 5,7, передает ТАСС.

    Эпицентр находился в 323 км на юго-запад от Алма-Аты, в районе села Мерке, недалеко от границы с Киргизией. Глубина эпицентра составила пять километров, а энергетический класс землетрясения определен как 12.3. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

    До этого в Мьянме после мощного землетрясения зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель. В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме.

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    28 марта 2025, 14:47 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих недельных афтершоках после землетрясения в Мьянме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Таиланда.

    Повторные толчки после землетрясения в Мьянме могут длиться несколько недель, передает ТАСС. Метеорологический департамент Таиланда сообщил, что магнитуда основного землетрясения составила 8,2, после чего зафиксировано 12 афтершоков.

    Первоначально мощное землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 поразило Мьянму, затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Последствия ощутили соседние страны: Китай, Таиланд и Вьетнам. Из-за землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади и был частично разрушен дворец Мандалай. В Бангкоке ввели режим ЧП, эвакуировав жителей многоэтажных зданий.

    Согласно последним данным, землетрясение привело к гибели трех человек и пропаже более 80 в Бангкоке. Все жертвы находились в строившемся здании Государственного контрольного управления. В городе также получено 169 сообщений о повреждении зданий. Ожидается, что городские линии метро в Бангкоке возобновят работу в субботу.

    Жители Бангкока начали возвращаться в свои дома. Пожарные лифты в жилых зданиях вновь запущены, лифты общего пользования еще отключены до завершения проверки безопасности. В первые минуты после землетрясения были эвакуированы сотрудники продовольственных магазинов, что привело к временной нехватке воды и еды, однако вскоре магазины возобновили работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России в столице Мьянмы Нейпьидо не пострадала во время землетрясения. Российские туристы также не пострадали при землетрясении в Таиланде. В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме.

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    28 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    В шахте лифта в Бангкоке после землетрясения заблокированы люди

    В Бангкоке люди оказались заблокированы в шахте лифта после землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    В результате землетрясения в Бангкоке 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта, когда здание обрушилось, сообщает газета The New York Times.

    В Бангкоке произошло сильное землетрясение, которое привело к обрушению одного из зданий. В результате этого инцидента двадцать человек оказались заблокированы в шахте лифта, передает ТАСС,

    Газета The New York Times со ссылкой на местные власти сообщает, что пока неизвестно, живы ли эти люди. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

    В Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.

    В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме. Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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    28 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    Очевидцы описали последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Землетрясение в Мьянме и Бангкоке привело к разрушениям старых сооружений и панике среди людей, но местные жители в основном проявили спокойствие, рассказали россияне, оказавшиеся на месте событий.

    «Толчки были очень сильными... Я находился возле храма, он частично разрушился. Обстановка нормальная. Паники нету у местных, на первый взгляд», – рассказал «Газете.Ru» россиянин Сергей.

    В Бангкоке ситуация тоже была напряженной. Россиянка Валерия, находившаяся в торговом центре Emsphere, рассказала, что «начал сыпаться потолок, люди кричали и бежали к эскалатору». По ее словам, ситуация была особенно опасной для тех, кто находился на высоких этажах зданий.

    Яна, еще одна россиянка, находившаяся в Бангкоке, сказала, что сперва не поняла, что происходит, думая, что у нее кружится голова. «Потом увидела, что дом трясет, ваза ходит ходуном по столу. Испугалась, когда поняла, что это землетрясение», – рассказала она.

    Как сообщил Арсений, местные жители отметили, что в Бангкоке «никогда не было такого». Олег, находившийся в высотном здании, добавил, что паники не было, люди спокойно эвакуировались.

    Россиянин Александр, находящийся в 500 километрах от эпицентра на севере Таиланда, также почувствовал толчки. Хотя повреждений инфраструктуры он не заметил, отметил, что «толчки ощущались достаточно сильно».

    Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.

    Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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    30 марта 2025, 00:51 • Новости дня
    Белорусские спасатели вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения

    Первые 33 спасателя из Белоруссии направились в Мьянму после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Более тридцати спасателей из Белоруссии прибыли в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, в ближайшее время ожидается прибытие второй группы.

    Более тридцати белорусских спасателей отправились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости. Первая группа, включающая 33 человека, два кинологических расчета и две единицы техники, вылетела с аэродрома «Мачулищи» и через Новосибирск направилась в столицу Мьянмы. В ближайшее время планируется отправка второй группы и гуманитарной помощи.

    Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский отметил, что спасатели имеют опыт работы в условиях землетрясения, как это было в Турции в начале 2023 года. Он подчеркнул важность взаимодействия с международными организациями, что позволит более эффективно выполнять задачи по спасению и поиску пострадавших.

    По прибытии в Мьянму белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам. Под эгидой международной консультативной группы ООН будет функционировать координационный штаб, который определит задачи и участки для белорусских спасателей. Ожидается, что вторая группа спасателей прибудет в начале следующей недели, ориентировочно в понедельник или вторник.

    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, его толчки ощущались в пяти соседних странах. В результате этого катаклизма число погибших возросло до 1644 человек, еще 3408 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим вследствие разрушительного землетрясения, выполняя поручение президента России.

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    28 марта 2025, 12:26 • Новости дня
    Делегаты Минобороны не пострадали в Мьянме от землетрясения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения, сообщили в российской дипмиссии в стране.

    Делегаты российского Минобороны не пострадали во время землетрясения, также нет сообщений о пострадавших в результате стихийного бедствия российских граждан, сообщили в посольстве РИА «Новости».

    Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.

    Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.

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