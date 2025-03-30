Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
В результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек и 3,4 тыс. получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.
Как сообщает ТАСС, Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, передало, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек. Землетрясение произошло 28 марта и его магнитуда составила 8,2 по данным таиландского метеодепартамента.
Кроме того, было сообщено о 3,4 тыс. пострадавших, получивших различные травмы. Также около 300 человек числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, и власти Мьянмы принимают меры для оказания помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также направились в регион для поддержки местных служб, а МЧС России направило в зону бедствия аэромобильный госпиталь; число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.