Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, передало, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек. Землетрясение произошло 28 марта и его магнитуда составила 8,2 по данным таиландского метеодепартамента.

Кроме того, было сообщено о 3,4 тыс. пострадавших, получивших различные травмы. Также около 300 человек числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, и власти Мьянмы принимают меры для оказания помощи пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также направились в регион для поддержки местных служб, а МЧС России направило в зону бедствия аэромобильный госпиталь; число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.