То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек
В Мьянме число жертв землетрясения достигло 1644 человек
По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.
Как сообщает Синьхуа, число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 1644 человек. По данным государственного административного совета, более 3,4 тыс. человек получили ранения. Помимо этого, в результате бедствия 139 человек числятся пропавшими без вести.
Землетрясение нанесло серьезный ущерб множеству населенных пунктов страны, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры. Спасательные операции продолжаются, а власти страны призывают международное сообщество оказать гуманитарную помощь.
Местные власти предупреждают о возможных повторных толчках и просят жителей проявить особую осторожность. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы найти и оказать помощь оставшимся под завалами людям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме погибли более 1 тыс. человек.
На следующий день после этого землетрясения в столице Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.
Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим.