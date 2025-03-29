Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек

В Мьянме число жертв землетрясения достигло 1644 человек

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Синьхуа, число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 1644 человек. По данным государственного административного совета, более 3,4 тыс. человек получили ранения. Помимо этого, в результате бедствия 139 человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясение нанесло серьезный ущерб множеству населенных пунктов страны, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры. Спасательные операции продолжаются, а власти страны призывают международное сообщество оказать гуманитарную помощь.

Местные власти предупреждают о возможных повторных толчках и просят жителей проявить особую осторожность. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы найти и оказать помощь оставшимся под завалами людям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме погибли более 1 тыс. человек.

На следующий день после этого землетрясения в столице Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим.