Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Tекст: Мария Иванова

На территории Мьянмы 28 марта произошло землетрясение, сообщает ТАСС.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда последнего толчка составила 5,1. Эпицентр находился в 19 км к юго-западу от столицы страны, города Нейпьидо, где проживают около 925 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне мощное землетрясение магнитудой 8,2 ударило по Мьянме. По данным таиландского метеодепартамента, в результате этого события число жертв превысило 1 тыс. человек, а около 2,3 тыс. человек получили травмы. В результате удара стихии также были повреждены районы в Таиланде, а толчки ощущались в Китае и Вьетнаме.

В частности, в городе Мандалай, втором по величине городе Мьянмы, произошло обрушение 12-этажного жилого дома. Под завалами, по данным представителя Международного комитета Красного Креста, могут находиться более 90 человек. Спасательные работы продолжаются. Спасатели ведут разбор завалов в надежде найти выживших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели более 1 тыс. человек. Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Мощное землетрясение в Мьянме вызвало 77 афтершоков на территории Таиланда, которые были зафиксированы метеорологическим департаментом страны и практически не ощущались жителями.