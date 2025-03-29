То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме
На следующий день после землетрясения магнитудой 8,2, которое унесло жизни более 1 тыс. человек и причинило травмы около 2,3 тыс. пострадавшим на территории Мьянмы, в столице Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.
На территории Мьянмы 28 марта произошло землетрясение, сообщает ТАСС.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда последнего толчка составила 5,1. Эпицентр находился в 19 км к юго-западу от столицы страны, города Нейпьидо, где проживают около 925 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне мощное землетрясение магнитудой 8,2 ударило по Мьянме. По данным таиландского метеодепартамента, в результате этого события число жертв превысило 1 тыс. человек, а около 2,3 тыс. человек получили травмы. В результате удара стихии также были повреждены районы в Таиланде, а толчки ощущались в Китае и Вьетнаме.
В частности, в городе Мандалай, втором по величине городе Мьянмы, произошло обрушение 12-этажного жилого дома. Под завалами, по данным представителя Международного комитета Красного Креста, могут находиться более 90 человек. Спасательные работы продолжаются. Спасатели ведут разбор завалов в надежде найти выживших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели более 1 тыс. человек. Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Мощное землетрясение в Мьянме вызвало 77 афтершоков на территории Таиланда, которые были зафиксированы метеорологическим департаментом страны и практически не ощущались жителями.