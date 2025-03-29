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В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 77 афтершоков после землетрясения
Мощное землетрясение в Мьянме вызвало 77 афтершоков на территории Таиланда, которые были зафиксированы метеорологическим департаментом страны и практически не ощущались жителями.
Метеорологический департамент Таиланда, передает ТАСС, зарегистрировал 77 афтершоков после землетрясения, произошедшего в районе разлома Сагайн в Мьянме. Об этом говорится в заявлении ведомства, в котором уточняется, что слабые подземные толчки на территории Таиланда были зафиксированы к 06:00 субботы по местному времени.
По словам представителей департамента, афтершоки практически не ощущались в населенных районах Таиланда. Однако землетрясение магнитудой 8,2, произошедшее 28 марта, привело к значительным разрушениям в Мьянме, где погибло 144 человека.
Толчки также ощущались в соседних странах, включая Китай и Вьетнам. В результате стихии в Бангкоке погибло не менее 10 человек, а более 100 числятся пропавшими без вести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме, которое ощущалось в нескольких провинциях Таиланда.