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Стало известно о предстоящих недельных афтершоках после землетрясения в Мьянме
В Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировано 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Таиланда.
Повторные толчки после землетрясения в Мьянме могут длиться несколько недель, передает ТАСС. Метеорологический департамент Таиланда сообщил, что магнитуда основного землетрясения составила 8,2, после чего зафиксировано 12 афтершоков.
Первоначально мощное землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 поразило Мьянму, затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Последствия ощутили соседние страны: Китай, Таиланд и Вьетнам. Из-за землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади и был частично разрушен дворец Мандалай. В Бангкоке ввели режим ЧП, эвакуировав жителей многоэтажных зданий.
Согласно последним данным, землетрясение привело к гибели трех человек и пропаже более 80 в Бангкоке. Все жертвы находились в строившемся здании Государственного контрольного управления. В городе также получено 169 сообщений о повреждении зданий. Ожидается, что городские линии метро в Бангкоке возобновят работу в субботу.
Жители Бангкока начали возвращаться в свои дома. Пожарные лифты в жилых зданиях вновь запущены, лифты общего пользования еще отключены до завершения проверки безопасности. В первые минуты после землетрясения были эвакуированы сотрудники продовольственных магазинов, что привело к временной нехватке воды и еды, однако вскоре магазины возобновили работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России в столице Мьянмы Нейпьидо не пострадала во время землетрясения. Российские туристы также не пострадали при землетрясении в Таиланде. В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения из-за землетрясения в Мьянме.