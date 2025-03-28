Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
В Таиланде объявили режим ЧП из-за землетрясения в Мьянме
Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после землетрясения в Мьянме магнитудой 7,9
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после землетрясения в Мьянме, которое ощущалось в нескольких провинциях Таиланда.
Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, сообщает ТАСС. Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,9, подчеркнув, что толчки были ощутимы также в Китае и Вьетнаме.
В результате землетрясения в Бангкоке обрушилось строящееся здание, под завалами которого оказались 43 рабочих. Жителей города, особенно тех, кто проживает в высотках, власти призвали покинуть дома и соблюдать осторожность.
Последствия землетрясения почувствовали не только в столице страны, но и в таких провинциях, как Чиангмай, Накхонратчасима, Накхонсаван и Пхукет. Телеканал Thai PBS сообщил, что жители всех этих регионов были встревожены сильными толчками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Бангкоке после обрушения 30-этажного небоскреба, вызванного землетрясением в Мьянме, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на строительстве для правительственных учреждений.
Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.
Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.