В Таиланде объявили режим ЧП из-за землетрясения в Мьянме

Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после землетрясения в Мьянме магнитудой 7,9

Tекст: Мария Иванова

Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, сообщает ТАСС. Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,9, подчеркнув, что толчки были ощутимы также в Китае и Вьетнаме.

В результате землетрясения в Бангкоке обрушилось строящееся здание, под завалами которого оказались 43 рабочих. Жителей города, особенно тех, кто проживает в высотках, власти призвали покинуть дома и соблюдать осторожность.

Последствия землетрясения почувствовали не только в столице страны, но и в таких провинциях, как Чиангмай, Накхонратчасима, Накхонсаван и Пхукет. Телеканал Thai PBS сообщил, что жители всех этих регионов были встревожены сильными толчками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3. В Бангкоке после обрушения 30-этажного небоскреба, вызванного землетрясением в Мьянме, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на строительстве для правительственных учреждений.

Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.