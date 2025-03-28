Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
В Мьянме произошло второе землетрясение магнитудой 6,4
В Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.
По данным китайского сейсмологического управления, повторное землетрясение произошло через 12 минут после первого сильного толчка, передает ТАСС. Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в локации 21,85 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы. Китайские сейсмологи считают, что очаг залегал на глубине 30 км.
Повторный толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в локации 21,60 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы. Очаг второго землетрясения также располагался на глубине 30 км, что свидетельствует о высокой сейсмической активности в регионе.
В результате землетрясения здание в Бангкоке, столице Таиланда, обрушилось, пишет газета Khaosod. На данный момент информации о жертвах нет. Толчки магнитудой 7,4 вызвали эвакуацию жителей многоэтажных домов в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.
Ранее геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Эфиопии, эпицентр которого находился вблизи города Метехара.
8 марта армянские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах от Спитака, интенсивность в эпицентре достигала 7 баллов.