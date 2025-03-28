Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Землетрясение вызвало обрушение 30-этажного небоскреба в Бангкоке
В Бангкоке после обрушения 30-этажного небоскреба, вызванного землетрясением в Мьянме, под завалами оказались 43 рабочих, работающих на строительстве для правительственных учреждений.
Как передает France Press, в результате обрушения небоскреба в Бангкоке под завалами оказалось по меньшей мере 43 рабочих. Обрушение произошло из-за землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего на территории Мьянмы. Экстренные службы продолжают спасательные работы.
Эпицентр землетрясения находился на территории Мьянмы, однако толчки ощущались в пяти соседних странах, включая Таиланд. Информации о жертвах пока не поступало, но есть опасения, что количество пострадавших может возрасти.
Между тем Вьетнам также ощутил отголоски мощного землетрясения. Новостной портал «Ви-Эн экспресс» сообщил, что в Ханое и Хошимине жители многоэтажек чувствовали сильную вибрацию зданий. Из-за этого работников офисов эвакуировали, но сообщений о разрушениях не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме с магнитудой 7,3.
Позднее в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4 после толчка магнитудой 7,9.
Авиарегулятор Таиланда запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме.