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Российские спасатели вылетели в Мьянму после землетрясения
МЧС отправило два самолета с 120 спасателями для помощи в Мьянме
Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщило МЧС России.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России направило в Мьянму два самолета со спасателями. Данное решение было принято по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС, передает РИА «Новости».
В составе сводного отряда, который вылетел из аэропорта Жуковский, находятся 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Группировка также включает кинологические расчеты, врачей-анестезиологов и психологов.
В заявлении МЧС подчеркивается, что российские спасатели обладают значительным опытом в ликвидации последствий стихийных бедствий, включая разрушительные землетрясения, и готовы к выполнению поисково-спасательных работ в сложных условиях. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.
Ранее в Мьянме после мощного землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировали 12 афтершоков, которые могут продолжаться несколько недель.
Делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения.
Российские туристы также не пострадали при землетрясении в Таиланде.