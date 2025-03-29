Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.16 комментариев
СМИ: Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек
MRTV: Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек
Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели более 1 тыс. человек и повреждению множества зданий, сообщает канал MRTV.
В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло более 1 тыс. человек, пострадали около 2,3 тыс. человек, а также еще 30 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.
Спасательные службы и волонтеры мобилизованы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий катастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировали 12 афтершоков, они могут продолжаться несколько недель.
Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде.