СМИ: Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек

MRTV: Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек

Tекст: Александра Юдина

В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло более 1 тыс. человек, пострадали около 2,3 тыс. человек, а также еще 30 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

Спасательные службы и волонтеры мобилизованы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянме после мощного землетрясения, магнитуда которого достигала 8,2, зарегистрировали 12 афтершоков, они могут продолжаться несколько недель.

Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде.