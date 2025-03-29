То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Слон напал на автомобиль с россиянками в Шри-Ланке
Российские туристки, на автомобиль которых в Шри-Ланке напал дикий слон, не обратились за помощью в российское посольство в Коломбо, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин.
Туристы, на автомобиль которых в Шри-Ланке напал дикий слон, не обращались в посольство России в Коломбо, передает ТАСС. Александр Ивин, заведующий консульским отделом посольства, подтвердил отсутствие жалоб от россиян. Дипломат отметил, что в случае обращения пострадавшим будет оказано необходимое содействие.
Инцидент произошел на трассе, которая проходит через национальный парк Яла. В автомобиле находились две россиянки, когда дикий слон надавил хоботом на стекло водительской двери. Стекло треснуло и осыпалось на пассажиров, однако после происшествия женщины благополучно покинули место.
Сообщение о случившемся впервые появилось в российских телеграм-каналах. Как указывает Ивин, посольство продолжает выяснять подробности инцидента и готово предоставить помощь при поступлении запроса от пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года время ежегодного фестиваля в Керале слон напал на толпу, ранив 17 человек.
Ранее животное в «слоновой деревне» на острове Чанг в Таиланде напало на немецкого туриста и затоптало его; двум российским туристам пришлось спрыгнуть с другого слона, испугавшегося действий сородича.