Слон напал на автомобиль с россиянками в Шри-Ланке

Tекст: Мария Иванова

Туристы, на автомобиль которых в Шри-Ланке напал дикий слон, не обращались в посольство России в Коломбо, передает ТАСС. Александр Ивин, заведующий консульским отделом посольства, подтвердил отсутствие жалоб от россиян. Дипломат отметил, что в случае обращения пострадавшим будет оказано необходимое содействие.

Инцидент произошел на трассе, которая проходит через национальный парк Яла. В автомобиле находились две россиянки, когда дикий слон надавил хоботом на стекло водительской двери. Стекло треснуло и осыпалось на пассажиров, однако после происшествия женщины благополучно покинули место.

Сообщение о случившемся впервые появилось в российских телеграм-каналах. Как указывает Ивин, посольство продолжает выяснять подробности инцидента и готово предоставить помощь при поступлении запроса от пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года время ежегодного фестиваля в Керале слон напал на толпу, ранив 17 человек.

Ранее животное в «слоновой деревне» на острове Чанг в Таиланде напало на немецкого туриста и затоптало его; двум российским туристам пришлось спрыгнуть с другого слона, испугавшегося действий сородича.