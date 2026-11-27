Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
AstraZeneca отозвала иск к «Акрихину» о запрете дженерика от диабета
AstraZeneca отказалась от иска к «Акрихину» из-за дженерика от диабета
Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил дело по иску шведской компании AstraZeneca, которая требовала запретить комбинату «Акрихин» продавать дженерик «Фордиглиф».
Соответствующий документ поступил в суд во время рассмотрения апелляции AstraZeneca на решение суда Московской области, отклонившего иск в марте, передает РИА «Новости».
В иске шведская фармкомпания настаивала, что «Акрихин» незаконно использует в «Фордиглифе» запатентованное ею вещество «Дапаглифлозин», которое применяется в оригинальном препарате «Форсига».
Причины отказа от иска не уточняются. При этом в рамках другого дела Суд по интеллектуальным правам (СИП) уже подтвердил право «Акрихина» использовать «Дапаглифлозин» и обязал ООО «Астразенека Фармасьютикалз» и AstraZeneca AB не препятствовать введению дженерика в оборот.
В сентябре Верховный суд России оставил эти акты в силе.
Компания «Акрихин» известна производством препаратов «Аквадетрим», «Акридерм», «Ацикловир» и других.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд обязал компании ViiV и Shionogi предоставить лицензию на производство лекарств от ВИЧ заводу «Биохимик».
В апреле сообщалось о трехкратном росте продаж отечественных аналогов препарата «Оземпик» для лечения диабета.
В феврале AstraZeneca подала заявки в Роспатент на регистрацию двух новых товарных знаков в России.