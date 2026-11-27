Фрадков: Минобороны откроет учебный центр для военных строителей

Tекст: Вера Басилая

Фрадков заявил, что будущие кадры смогут пройти первичную профессиональную подготовку и получить военно-учетную специальность в строительной отрасли, передают «Вести».

«Для подготовки офицерских кадров в стройке по предложению министра обороны и по решению правительства этим летом воссоздан легендарный Военный инженерно-технический университет в Петербурге», – пояснил замминистра.

По его словам, учебное заведение обладает значительной материально-технической базой и квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Курсанты могут получить образование по пяти специальностям, также предусмотрены курсы переподготовки. Выпускники университета будут комплектовать военно-строительные части и подразделения.

Фрадков добавил, что Министерство обороны реализует масштабную программу по созданию военной и военно-социальной инфраструктуры на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра обороны Павел Фрадков заявил о завершении первого этапа реформирования военно-строительной отрасли.

Минобороны отчиталось о вводе в эксплуатацию 12 современных высокотехнологичных госпиталей.

Генерал армии Анатолий Гребенюк объявил об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 27 тыс. человек для формирования военно-строительных подразделений.