Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений

Tекст: Вера Басилая

Новые формирования займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, следует из сообщения Минобороны в Max.

Преобразования обусловлены необходимостью создания военной инфраструктуры, где гражданским специалистам сложно работать из-за режима секретности. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тыс. человек.

Для подготовки кадров воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. С 1 сентября 2026 года там начнется обучение и переподготовка офицеров. Также разработаны программы дополнительного образования на базе государственных строительных вузов.

Генерал армии Анатолий Гребенюк пояснил задачи новых структур. Он отметил, что подразделения займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Кроме того, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. По словам генерала, речь идет о новых видах вооружения, которые нужно ставить на боевое дежурство.

«Следующее направление – это Ракетные войска стратегического назначения. Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача», – подчеркнул Гребенюк.

В конце июля президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 27 тысяч человек.

Правительство одобрило воссоздание Военного инженерно-технического университета.

В июне Путин подписал указ о расширении штата армии еще на 7360 военнослужащих.