Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
На Украине задержали помогавшую военнослужащим бежать из частей группу
В Киевской области раскрыта схема незаконного вывоза украинских солдат из воинских частей за денежное вознаграждение.
Жительница Киевской области совместно с сообщниками помогала военнослужащим Вооруженных сил Украины за деньги самовольно покидать места службы, передает РИА «Новости».
По данным Государственного бюро расследований Украины, женщина организовала незаконную схему и привлекла к ней сотрудника правоохранительных органов.
«ГБР разоблачило схему незаконного вывоза военнослужащих из частей… схему организовала жительница Киевской области. К ней она привлекла правоохранителя, который подыскивал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, которые пытались самовольно покинуть место службы», – сообщили в ведомстве.
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