На Украине задержали помогавшую военнослужащим бежать из частей группу

Tекст: Ольга Иванова

Жительница Киевской области совместно с сообщниками помогала военнослужащим Вооруженных сил Украины за деньги самовольно покидать места службы, передает РИА «Новости».

По данным Государственного бюро расследований Украины, женщина организовала незаконную схему и привлекла к ней сотрудника правоохранительных органов.

«ГБР разоблачило схему незаконного вывоза военнослужащих из частей… схему организовала жительница Киевской области. К ней она привлекла правоохранителя, который подыскивал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, которые пытались самовольно покинуть место службы», – сообщили в ведомстве.

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