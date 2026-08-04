Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины создали сеть важных опорных пунктов в селе Бакшеевка, которое недавно перешло под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

Эти укрепления предназначались для замедления продвижения армии России на харьковском направлении.

Накануне военное ведомство объявило, что подразделения группировки войск «Север» успешно освободили Бакшеевку. «В селе Бакшеевка Волчанского района у противника были расположены важные опорные пункты, которые предназначались для сдерживания наступления российских подразделений и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное Харьковской области», – уточнили в министерстве обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бежавшие из Бакшеевки украинские военные подорвались на собственных минных полях.

Месяцем ранее подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области.

Перед этим бойцы группировки «Север» установили контроль над харьковским селом Украинское.