Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки дронов в «Максе». По его словам, системы защиты сработали своевременно.
«Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.
Ранее на подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных аппарата.