Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из Европы через Россию
Россельхознадзор сообщил о введении ограничений на транзит мяса птицы из ЕС
С 5 августа вводятся временные ограничения на провоз мясной продукции европейских предприятий через российскую территорию из-за выявления поставок по фальшивым документам, сообщил Россельхознадзор.
Ограничительные меры связаны с попыткой незаконной перевозки партии птицы неизвестного происхождения, сообщается на сайте ведомства. Груз с поддельными ветеринарными сертификатами следовал транзитом через Россию в Узбекистан на автомобиле с польскими номерами.
Специалисты ведомства и немецкая ветеринарная служба выяснили, что заявленное происхождение товара из Германии не подтвердилось. Чтобы установить реального отправителя контрабандной партии, российская сторона направила официальный запрос в Узбекистан. Главная цель решения – защита потребителей и предотвращение распространения эпизоотий.
Транзит продукции, отгруженной и сертифицированной до 5 августа, допускается до 6 августа включительно. Временный запрет будет действовать до завершения официальных переговоров с Европейской комиссией по результатам расследования.
Накануне Россельхознадзор запретил импорт живой птицы из Камбоджи. В конце июля ведомство приостановило транзит мясных изделий белорусского предприятия «Велес-Мит».
В июне российская сторона ввела ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении.