Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
В метро Нью-Йорка загорелся ремонтный поезд
В центральной части Нью-Йорка произошел пожар в ремонтном составе метрополитена, в результате инцидента пострадали 14 человек, включая сотрудников подземки и пожарных.
ЧП случилось на станции Astor Place в Манхэттене, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Огонь вспыхнул в поезде, который используется для очистки путей.
Возгорание началось после 02:00 по местному времени, локализовать пожар удалось к 05:30. Среди пострадавших – восемь работников нью-йоркского метро и шесть сотрудников пожарной службы. Двое из них получили травмы средней степени тяжести.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются, официальная информация о них пока не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года хозяйственный поезд загорелся в туннеле между Нью-Йорком и Нью-Джерси. За несколько дней до этого при пожаре на нью-йоркской верфи пострадали более тридцати сотрудников экстренных служб.
В конце июля возгорание пассажирского состава произошло в метрополитене Барселоны.