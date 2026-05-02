    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом за активность у границы
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    2 мая 2026, 18:58 • Новости дня

    Bild: Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин форсирует переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву, чтобы к 2027 году развернуть у границ Белоруссии боеготовое бронетанковое подразделение, пишет Bild.

    Вооруженные силы Германии активно передислоцируют личный состав и вооружение на литовскую территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», – отмечает издание. Штаб формируемой 45-й танковой бригады уже размещен в Вильнюсе.

    Решение об отправке контингента принял министр обороны Борис Писториус, а командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу. Офицер подчеркнул готовность немецких солдат решительно защищать восточные рубежи альянса. Полной боевой готовности подразделение должно достичь к 2027 году.

    Процесс сопровождается серьезными трудностями из-за задержек поставок систем противовоздушной обороны Skyranger. Военным приходится временно использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Кроме того, армия испытывает нехватку кадров, поэтому власти привлекают служащих финансовыми бонусами и налоговыми льготами.

    Инфраструктура для прибывающих сил возводится вблизи белорусской границы.

    В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью блока, который называет свои действия сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты подчеркивают готовность к равноправному диалогу, призывая западные страны отказаться от милитаризации континента.

    Ранее сообщалось, чтьо Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году. Позже немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Вильнюс выделил на строительство соответствующей военной инфраструктуры до 2 млрд евро.

    2 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    Комментарии (6)
    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Немцы высмеяли Мерца после вопроса о его достижениях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пресс-конференции канцлер Фридрих Мерц столкнулся с насмешками из зала, когда его спросили о реальных изменениях для граждан.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал объектом насмешек со стороны граждан во время своей пресс-конференции, сообщает «Звезда».

    Инцидент произошел после того, как Мерцу зачитали вопрос от читателя одной из местных газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?»

    Зал отреагировал на этот вопрос смехом, а сам Мерц заметно смутился. Он не стал давать конкретного ответа, ограничившись фразой о том, что пока рано делать какие-либо выводы о его работе. Такой ответ вызвал новую волну смеха среди присутствующих.

    Ранее в субботу сообщалось, что участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. До этого в немецком Марбурге прошла масштабная акция протеста против политики канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон решил сократить присутствие своих вооруженных сил на немецкой территории из-за недостаточной поддержки ближневосточной стратегии американского президента, пишет газета New York Times.

    Соединенные Штаты в частном порядке объяснили вывод части своего контингента из ФРГ наказанием Берлина, передает РИА «Новости».

    Причиной стала недостаточная помощь в ближневосточном конфликте и критика американских действий.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы ведомства. Из страны выведут 5 тыс. военнослужащих в течение периода от шести до 12 месяцев.

    «Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание для Германии за то, что та не предоставила больше помощи с военной кампанией согласно требованию Трампа, а также за критику стратегии Трампа со стороны самого высокого уровня», – пишет The New York Times.

    Ранее Дональд Трамп допустил вероятность вывода войск из Италии и Испании. Американский лидер подчеркнул, что Рим не оказал Вашингтону никакой помощи.

    Кроме того, глава Белого дома раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова о недооценке Ирана западными странами. Президент обвинил политика в некомпетентности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил вывод 5 тыс. американских военнослужащих с территории Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение контингента США предсказуемым шагом.

    Глава польского правительства Дональд Туск жестко раскритиковал планы Соединенных Штатов.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    Аналитик Пилкингтон объяснил решение США вывести войска из ФРГ «угрозами России»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    Немцы потребовали отставки Мерца на первомайских демонстрациях

    Tекст: Антон Антонов

    Участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют видео и фото с акций.

    В 413 мероприятиях по всей стране приняли участие более 366 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB). Граждане Германии вышли на улицы под лозунгом защиты рабочих мест и доходов трудящихся, передает РИА «Новости».

    Председатель организации Ясмин Фахими на митинге в Нюрнберге жестко раскритиковала инициативы политиков и бизнеса по отмене восьмичасового рабочего дня и урезанию пенсий.

    Недовольство граждан также вылилось в политические требования. В социальных сетях распространились кадры с призывами к отставке Мерца, а соответствующая петиция к вечеру 1 мая собрала более 133 тыс. подписей из необходимых 150 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком Марбурге в апреле состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера. Глава правительства ранее предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия. Он  впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Берлин отказался принимать советы президента США

    Вице-канцлер Германии Клингбайль заявил об отказе Берлина слушать советы США

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие власти выступили против вмешательства американского лидера во внутренние дела страны и раскритиковали его политику на Ближнем Востоке.

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера Фридриха Мерца на фоне критики со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что немецкое правительство не нуждается в наставлениях хозяина Белого дома.

    «Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – заявил Клингбайль во время выступления в регионе Рура. Министр финансов ФРГ раскритиковал американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что Вашингтон несет ответственность за скорейшее завершение конфликта.

    Клингбайль добавил, что издержки от действий США не должны ложиться на плечи европейских рабочих и экономики. По его словам, Европе необходимо стать экономически сильной, чтобы избежать шантажа и зависимости от настроений американского президента.

    Ранее глава Белого дома негативно оценил работу Фридриха Мерца и заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ обвинил президента США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал ужасной работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого политика по иранской проблеме.

    Администрация Соединенных Штатов рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 00:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах США вывести 5 тыс. военных из Германии

    Reuters: Хегсет распорядился вывести 5 тыс. военных США из Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон в течение года выведет 5 тыс. военных США из Германии, передает Reuters со ссылкой на ведомство.

    По данным Reuters, глава Пентагона Пит Хегсет уже отдал соответствующее распоряжение. Ожидается, что процесс возвращения солдат домой займет от шести до 12 месяцев, передает РИА «Новости».

    Вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран, которую ожидал Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Сообщалось ,что руководство Пентагона заранее не знало об этой инициативе администрации США.

    После того, как канцлер ФРГ обвинил США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана, Белый дом раскритиковал работу Фридриха Мерца.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Власти ФРГ не удивились решению США сократить военный контингент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что объявление о выводе пяти тысяч американских военных из страны не стало неожиданностью для Берлина.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе 5 тыс. американских военнослужащих с территории страны не стало неожиданностью. По его словам, присутствие американских военных в Европе и особенно на территории Германии отвечает интересам обеих стран. Глава Минобороны отметил, что сокращение контингента США в Европе и Германии было предсказуемым шагом, передает ТАСС.

    Писториус отметил, что Германия и США продолжают тесно сотрудничать на военных базах в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради поддержания мира, безопасности в Европе, а также ради Украины и сдерживания общих угроз. Он пояснил, что американские базы в Германии также выполняют важные задачи, связанные с обеспечением безопасности США в Африке и на Ближнем Востоке.

    Министр подчеркнул, что НАТО должна стать более европейской структурой, чтобы сохранять статус трансатлантического союза. «Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», – заявил Писториус. Он добавил, что Германия движется в нужном направлении: Бундесвер расширяется, ускоряются закупки техники и создаётся необходимая военная инфраструктура.

    Писториус также сообщил, что намерен согласовать дальнейшие шаги с партнёрами по европейской военной «пятёрке», в которую, помимо Германии, входят Британия, Франция, Польша и Италия. По мнению министра, такой подход позволит обеспечить слаженную работу в вопросах безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Ранее Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне указали, что причиной этого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.

    Сейчас читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США, выражая тревогу за будущее Германии и осуждая политику канцлера Фридриха Мерца.


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    В Германии обсудили вывод 5 тыс. военных США из страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.

    Читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США о выводе части своего военного контингента из Германии, передает РИА «Новости».

    На фоне объявления Дональда Трампа о планах вывести пять тысяч американских военных немцы выражают тревогу за будущее своей страны и осуждают политику канцлера Фридриха Мерца.

    В комментариях к публикации на Die Welt пользователи отмечают, что такой шаг «не самый лучший день для Германии» и обвиняют Мерца в разрушении отношений как с американской стороной, так и внутри самой страны. Один из читателей заявил: «Спасибо вам, Мерц», подчеркивая негативное отношение к действиям немецких властей.

    Некоторые комментаторы считают, что Германия сама виновата в ухудшении ситуации, поскольку «постоянно указывает пальцем и читает нотации президентам других стран», тогда как в самой ФРГ ситуация выходит из-под контроля. Также звучит мнение, что «уничтожение Германии руками Мерца продолжается», а вывод американских войск приведет к потере рабочих мест и снижению доходов муниципалитетов.

    Ранее Дональд Трамп открыто раскритиковал канцлера Мерца за его позицию по Ирану, подчеркнув, что тот «совершенно не понимает, о чем говорит». Через два дня после этого официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по сокращению американского военного присутствия в Германии на пять тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера Фридриха Мерца по иранской ядерной программе.

    На фоне этих разногласий американская администрация рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в ФРГ.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера черной меткой для главы правительства Германии.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Застрявшего у берегов Германии горбатого кита выпустили на свободу

    Tекст: Мария Иванова

    Проведя почти месяц на балтийских отмелях, 15-тонный морской гигант покинул транспортировочную баржу и ушел в воды пролива Скагеррак.

    Животное перевезли на судне на расстояние около 70 километров от мыса Скаген, передает ТАСС.

    Утром дроны зафиксировали плывущего гиганта, однако специалисты пока не получают сигналов с датчика слежения. Точное состояние выпущенного млекопитающего остается неизвестным.

    Биологи серьезно обеспокоены здоровьем спасенного из-за истощения и обрывков сетей в пасти.

    В организации Whale and Dolphin Conservation заявили: «О спасении можно будет говорить только тогда, когда кит вернется в Северную Атлантику и сможет там выжить в долгосрочной перспективе; когда его кожный покров полностью восстановится, он снова начнет самостоятельно охотиться, прибавит в весе и вернется к естественному поведению».

    Эксперты оценивают шансы на выживание как крайне низкие. Без работающего передатчика возможная гибель ослабленного животного рискует остаться незамеченной. Информацию о перемещениях поручили отслеживать спасательной группе и профильному министерству.

    Тимми впервые заметили на песчаной отмели 23 марта. Волонтеры несколько раз пытались помочь ему уйти на глубину с помощью экскаваторов, но кит постоянно возвращался на мелководье. Лишь 20 апреля спасатели решили транспортировать его на барже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после многочасовой спасательной операции морской гигант вновь оказался на мелководье. Благодаря поднявшемуся уровню воды животное самостоятельно сошло с мели.

    В конце апреля немецкие специалисты приступили к финальной стадии вывода млекопитающего в открытое море.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал усиление критики Мерца в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлера ФРГ Фридриха Мерца так и будут критиковать, пока он не научится исправлять ошибки или не уйдет в отставку.

    Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжит сталкиваться с критикой, если не начнет исправлять собственные ошибки или не покинет свою должность, передает РИА «Новости». По его словам, «ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста».

    Дмитриев прокомментировал недавнее решение президента США Дональда Трампа вывести пять тысяч американских военных из Германии. Такой шаг последовал после критики Мерца в адрес США по поводу конфликта в Иране.

    По мнению главы РФПИ, подобные действия усиливают давление на Мерца и могут вызвать дальнейшую волну недовольства внутри самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал слова Дональда Трампа о сокращении американского контингента как «черную метку» для Фридриха Мерца.

    Читатели немецкого издания Die Welt осудили политику канцлера на фоне вывода пяти тысяч военных США из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение американского военного присутствия предсказуемым шагом.

    Комментарии (2)
    Паслер поручил оказать помощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    Галустян назвал номера с Рыбалко лучшими в КВН

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

