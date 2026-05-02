Bild: Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву

Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца

Tекст: Евгений Поздняков

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

«Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.