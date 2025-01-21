Студент из Петербурга открыл ресторан с «подставными» спутницами

Арестован студент, открывший в Петербурге ресторан с «подставными» девушками

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге арестован студент, организовавший мошенническую схему в ресторане на проспекте Добролюбова. Молодой человек вместе с соучредителем открыл заведение, где привлекал клиентов через «подставных» спутниц. Девушки знакомились с клиентами через мессенджеры и представлялись состоятельными особами, передает РИА «Новости».

В задачи девушек входило сделать заказ минимум на 12 тыс. рублей, который оплачивали обманутые клиенты. Вычислено, что в среднем «подставная» спутница получала 15% от суммы, потраченной клиентом.

Оперативники уголовного розыска установили, что 20-летний организатор, имеющий иностранное гражданство, самостоятельно подбирал девушек для участия в преступной схеме. Он был задержан в своем ресторане и помещен под стражу.

Полиция также допросила четырех девушек, участвовавших в схеме, как свидетелей. В ходе расследования выявлено как минимум шесть дополнительных случаев обмана клиентов на суммы от 30 до 105 тыс. рублей. Потерпевшие подают заявления для возбуждения уголовных дел.

Ранее полиция выявила сеть ночных баров в Петербурге, где подставные спутницы заставляли заплатить клиентов по завышенным счетам около 10,5 млн рублей, и возбуждены уголовные дела.

До этого в Москве были разоблачены две банды, грабившие мужчин в ресторанах после интернет-знакомств.