South China Morning Post: Суд запретил продажи машин BYD в ЕС по иску Jaguar

Tекст: Ольга Иванова

Суд Гааги признал, что дизайн модели Ti7 нарушает права британского автопроизводителя Jaguar Land Rover на внешний вид внедорожника Defender. В связи с этим инстанция наложила временный запрет на реализацию китайских машин в Европейском союзе и приостановила их производство на новом заводе в Венгрии, пишет South China Morning Post.

«Мы категорически не согласны с решением суда и намерены его обжаловать», – заявили в BYD. В компании подчеркнули, что модель Ti7 является результатом независимых разработок и не нарушает прав Jaguar Land Rover, а также пообещали использовать все законные способы для доказательства ошибочности вынесенного вердикта.

Генеральный директор шанхайской консалтинговой компании Mingliang Auto Service Чэнь Цзиньчжу отметил, что за судебным разбирательством будут внимательно следить другие китайские автомобильные концерны. По словам эксперта, производителям из КНР необходимо уделять повышенное внимание юридическим рискам при расширении присутствия на зарубежных рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нидерландах обязал британскую компанию Jaguar Land Rover уничтожить изъятые в офисе BYD документы.

Европейский союз начал подготовку мер по ограничению импорта китайских гибридных автомобилей.

Регистрации новых машин BYD в Европе выросли более чем в два раза.