Дженнифер Лопес заявила о трудностях с ролями из-за отсутствия «белой» внешности

Tекст: Игорь Иножарский

Американская актриса и певица пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес заявила, что сталкивалась с трудностями при получении ролей в Голливуде из-за своей национальности и внешности, отметив, что индустрия, по ее мнению, чаще выбирала «типичных белых» актрис, передает Fox News со ссылкой на ее интервью The New York Times.

«С самого начала моей карьеры мне что-то предлагали, но мне предлагали лишь немногое. Мне приходилось создавать проекты для себя самой. И причина, как я думаю, в том, что я просто не была типичной, если честно, белой актрисой. Понимаете, о чем я? И сегодня во многом все так же», – сказала Лопес.

По словам Лопес, в конце 1990-х и начале 2000-х годов она получила несколько главных ролей, в том числе в фильмах «Планировщик свадьбы», «Вне поля зрения», «Госпожа горничная», а также сыграла певицу Селену Кинтанилью-Перес в картине «Селена», а среди ее недавних работ названы фильмы Office Romance (2026), Shotgun Wedding (2022), Hustlers (2019) и Second Act (2018).

Актриса отметила, что киноиндустрия стала более разнообразной и сейчас дает больше возможностей артистам разного происхождения, но по-прежнему ищет «определенный типаж» и поэтому многим приходится прокладывать «собственную дорожку», самим создавая проекты, а не дожидаясь предложений.

Высказывания Лопес вызвали критику в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): телеведущая Fox News Томми Ларен и интернет-комментаторы указали на ее состояние и участие в десятках картин, а кинокритик Кристиан Тото заявил Fox News Digital, что при богатой и успешной карьере актрисы утверждение, что Голливуд наказывал ее за цвет кожи, выглядит абсурдным.

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