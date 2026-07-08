Бывшая шпионка ЦРУ рассказала, чем американцы выдают себя во всем мире

Экс-шпионка ЦРУ Мендес: Американцы любят прислоняться к стене

Tекст: Катерина Туманова

Мендес объяснила, что американцы часто воспринимаются как более расслабленные и неформальные люди, а их небрежная поза выделяет их из толпы. Привычка, получившая название American Lean.

Это термин, описывающий характерную для многих американцев манеру стоять, при которой вес переносится на одну ногу, а плечо, бедро или спина опираются на ближайшие предметы: стены, перила, дверные проемы или стулья, пишет Daily Mail.

По ее словам, иностранцы иногда могут узнать американцев по их поведению на улице, так как во многих странах люди, как правило, стоят прямее и с меньшей вероятностью прислоняются к предметам.

В отдельной сессии Reddit «Спроси меня что-нибудь» Мендес подробно остановилась на стереотипах, окружающих американцев за границей, заявив, что их часто считают небрежно одетыми, чем представители других национальностей, и они, как правило, более громкие на публике.

Она пошутила, что часто можно идентифицировать группу американских туристов возле туристического офиса по количеству шума, который они производят.

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