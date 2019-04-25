Специалист по языку жестов сравнил встречи Ким Чен Ына с Путиным и Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын волновался в начале встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, волновался даже больше, чем на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, считает профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«Ким даже на встрече с Трампом не так волновался, там он был уверенным, спокойным, там Трамп пытался им манипулировать – дергать за руку, но не получилось», – приводит его слова РИА «Новости».

Анищенко отметил, что волнение выдает глубокое дыхание, видно, как поднимается грудная клетка и плечи, «суетятся» руки.

Когда лидеры садились для переговоров, российский лидер выглядел спокойным, а Ким Чен Ын поправлял одежду, смотрел по сторонам и пересаживался, что выдает его стрессовое состояние, указал эксперт. Владимир Путин, напротив, улыбался и был расслаблен.

А вот рукопожатие, по словам Анищенко, было хорошим, с улыбкой, на равных.

В четверг прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.