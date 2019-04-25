Путин подвел итоги встречи с лидером КНДР

Урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, заявил президент Владимир Путин после встречи во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга, отметил российский лидер.

«Мне кажется, что в целом, в конечном итоге, это возможно», – ответил российский лидер на вопрос о том, достижимо ли урегулирование на Корейском полуострове, передает ТАСС.

По словам президента, это было возможно еще в 2005 году, когда между Пхеньяном и Вашингтоном было заключено соответствующее соглашение. Однако Соединенные Штаты предприняли попытки добавить ряд положений в договор, и Северная Корея из него вышла, напомнил он. Желаемого результата не удастся добиться, если действовать по принципу «шаг вперед, два шага назад», указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что уход от «кулачного права» на мировой арене в сторону соблюдения международного права стал бы важнейшим шагом для урегулирования ситуации на Корейском полуострове и других конфликтов. В том числе об этом президент говорил в четверг с Ким Чен Ыном.

Отказ Северной Кореи от ядерных разработок требует предоставления ей гарантий сохранения суверенитета, добавил российский лидер. По его словам, денуклеаризация – это в известной степени разоружение Северной Кореи. «А какие это могут быть гарантии кроме международно-правовых?» – сказал президент, отметив, что еще рано говорить, насколько такие гарантии будут существенными, «но нужно сделать первые шаги к повышению доверия».

В четверг Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались впервые. Северокорейский вождь поблагодарил президента России за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для встречи с ним глава российского государства преодолел тысячи километров. Ким Чен Ын по итогам переговоров тет-а-тет с Путиным заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.