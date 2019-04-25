Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение на саммит во Владивосток

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи с северокорейским вождем глава российского государства преодолел тысячи километров.

«Благодарю вас, что вы пригласили меня, несмотря на занятость проявили искренний интерес и проделали путь сюда за несколько тысяч километров от Москвы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также поздравил Путина с переизбранием на пост президента, сказав, что российский народ решил доверить ему «руководить великой Россией».

В четверг, 25 апреля, Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. В Кремле сообщали, что лидеры в ходе этих переговоров обсудят развитие двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, проблемы регионального сотрудничества.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.