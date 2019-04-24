Ким Чен Ын мог бы быть весьма полезен России

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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            Ким Чен Ын мог бы быть весьма полезен России

            Ким Чен Ына встречали во Владивостоке с особой торжественностью   24 апреля 2019, 22:01
            Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press
            Текст: Петр Акопов

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            Встреча на высшем уровне между Россией и КНДР состоится утром в четверг во Владивостоке. Ким Чен Ын уже прибыл в Приморье и пробудет тут до пятницы. Что мешало лидеру КНДР приехать в Россию раньше, о чем будут говорить Ким Чен Ын и Путин и почему России было бы крайне выгодным сотрудничество с этой страной?

            Ким Чен Ына встречали на приграничной станции Хасан, а потом и во Владивостоке – так же, как в 1984 году его деда, Ким Ир Сена, а в 2001-м – отца, Ким Чен Ира. Специальный поезд Кимов в России называют бронепоездом и уделяют ему повышенное внимание. Действительно, Кимы последние десятилетия путешествуют за границу только на нем, хотя в 50-70-е Ким-старший спокойно летал самолетами, причем не только в Пекин и Москву.

            Северная Корея не только соседка России, но и страна, созданная благодаря освобождению ее территории от японцев Советской армией. Разделение на Юг и Север возникло в 1945-м (на юге стояли американцы, а на севере русские) и не исчезло и тогда, когда советские войска спустя несколько лет покинули КНДР. А в 1950-м Ким Ир Сен, дед нынешнего руководителя, попытался объединить две части полуострова военной силой (впрочем, такие же планы были и у южан), что привело к крупнейшей после Второй мировой войне. Тогда китайские дивизии при поддержке советской авиации сражались против американской армии.

            Север и Юг в итоге остались при своих территориях (правда, полностью разрушенных). Но если Юг стал американской базой и сателлитом, то Север уже через несколько лет полностью избавился от китайского и советского влияния, превратившись в чучхейскую крепость. Опора на собственные силы стала главным содержанием всей философии правящей династии Кимов.

            В результате КНДР пережила и крах мирового социалистического лагеря, и смерть двух вождей – и с декабря 2011 года ей правит Ким Чен Ын, внук и сын прежних правителей. У него есть не только одна из самых крупных в мире армий, но и атомная бомба и баллистические ракеты.

            В последние два года Дональд Трамп сделал «корейскую проблему» одной из главных тем своей внешней политики, намекая на возможность военного решения проблемы. Это приводило впечатлительных, но некомпетентных журналистов и экспертов в состояние близкое к панике: «Мир стоит на пороге большой войны!». Между тем Трамп (даже если он на самом деле верит в чудеса – то есть в возможность отказа Пхеньяна от ядерного оружия и средств его доставки) никогда не собирался нападать на КНДР.

            Трамп хотел получить лавры миротворца и умелого дипломата – для чего сначала раскручивал кризис, чтобы потом максимально дорого продать эффект от разрядки. Промежуточным итогом стали две встречи на высшем уровне между Трампом и Кимом за последние девять месяцев – и разговоры о возможном новом саммите. «Если бы не я, то мы бы уже воевали с Северной Кореей, я уменьшил угрозу для нашей страны» – примерно так простодушный Трамп описывал свои достижения на северокорейском фронте. А что же Россия?

            Наша страна все эти годы внимательно наблюдала за американским давлением на КНДР. И хотя и поддерживала международные санкции против Пхеньяна, пыталась смягчить их и настаивала на диалоге вместо бряцания оружием. В начале прошлого года, еще до первого саммита Кима и Трампа,

            Владимир Путин даже назвал корейского вождя победителем в партии с Штатами:

            «Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности – до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае – любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он – грамотный абсолютно и зрелый уже политик».

            Однако личных контактов у Путина с Кимом так и не было. Впрочем, до апреля прошлого года Ким вообще ни разу не только не выезжал из страны, но и не встречался ни с одним главой иностранного государства. Первой для него встречей в верхах стали переговоры с Си Цзиньпином в прошлом апреле в Пекине. С тех пор китайский председатель и корейский руководитель встречались еще три раза (последний раз в январе) и все время на территории Китая. Россия не то чтобы с ревностью, но с интересом наблюдала за тем, когда же придет время для встречи Путина и Кима.

            Визит лидера Северной Кореи в Россию обсуждался много лет – еще тогда, когда Ким вообще не имел никакого опыта общения с иностранными лидерами. Весной 2015 года прорабатывалась возможность того, что Ким приедет в Москву на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне – но такой дебют на мировой арене в Пхеньяне сочли неподходящим для молодого лидера. В прошлом году обсуждался вариант с приездом Кима на Владивостокский экономический форум – не на само мероприятие, но в дни его проведения. Тогда у Путина в гостях был и Си Цзиньпин, готов был приехать и южнокорейский президент, но Ким и этот вариант посчитал неправильным.

            При этом в прошлом году у него состоялись две встречи с видными российскими политиками (к тому же и вообще первые официальные встречи Кима с русскими) – сначала с Сергеем Лавровым, а потом и с Валентиной Матвиенко. Спикер Совфеда передала Киму личное приглашение Путина приехать в Россию, а потом заявила, что Ким «намерен откликнуться на приглашение и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом».

            Вскоре речь зашла о том, что Ким может прибыть в Россию до конца года, но и этого не произошло. И только в середине апреля стало понятно, что визит уже практически готов.

            Об этом говорили не столько публикации южнокорейской прессы, сколько активность во Владивостоке – на острове Русский даже закрыли один из корпусов Дальневосточного университета, в котором и пройдет саммит, объяснив это как раз подготовкой к встрече. А неделю назад Москву с двухдневным визитом посетил спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн. Это явно свидетельствовало о том, что американцы хотели успеть обсудить с Россией ситуацию вокруг КНДР до встречи Путина и Кима.

            Выбор времени встречи не случаен. 26-27 апреля в Китае пройдет международный саммит «Один пояс, один путь», который посетит Владимир Путин, так что накануне он просто прибудет во Владивосток для встречи с Кимом.

            Знакомство Путина с Ким Чен Ыном важно для обеих стран. Во-первых, есть серьезные проекты, которые Россия предлагает КНДР. Прежде всего это строительство газопровода, который пройдет из России через Север на Юг, и соединение корейских железных дорог с российскими для организации больших грузоперевозок из Южной Кореи в Европу. Да, в обоих случаях Северная Корея выступает, скорее, как страна-транзитер – но только на первых порах. Потому что по мере сближения двух корейских государств (естественно, экономического) и смягчения санкционного режима вокруг КНДР северокорейская экономика сможет начать развиваться быстрыми темпами. Строительство новых предприятий, разработка полезных ископаемых (а в КНДР много чего есть) потребуют как энергоресурсов, так и транспортной инфраструктуры.

            Во всем этом Россия и КНДР могут стать взаимовыгодными партнерами.

            И в этом смысле Россия представляет для Пхеньяна очень важный противовес. Для КНДР важно не попадать в экономическую зависимость от Южной Кореи и Китая, на которого и так приходится основная часть торговли. Ким думает о том, как совершить экономический скачок, не пожертвовав при этом ни суверенитетом, ни ядерным щитом.

            Россия не может самостоятельно ослабить международные санкции против КНДР, но вместе с Китаем и Южной Кореей она может сделать так, чтобы Ким не боялся участвовать в многосторонних проектах. Санкции США против КНДР сохранятся в обозримом будущем, но ведь точно также они сохранятся и в отношении России. И обе страны никогда не будут делать ничего, что не отвечало бы их национальным интересам – и тем более уступать внешнему давлению.

            Хотя масштабы наших стран несопоставимы, нам есть чему поучится друг у друга – и есть чем заниматься вместе на Дальнем Востоке. Нашем общем Дальнем Востоке. 


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