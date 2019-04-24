Ким Чен Ын мог бы быть весьма полезен России

Встреча на высшем уровне между Россией и КНДР состоится утром в четверг во Владивостоке. Ким Чен Ын уже прибыл в Приморье и пробудет тут до пятницы. Что мешало лидеру КНДР приехать в Россию раньше, о чем будут говорить Ким Чен Ын и Путин и почему России было бы крайне выгодным сотрудничество с этой страной?

Ким Чен Ына встречали на приграничной станции Хасан, а потом и во Владивостоке – так же, как в 1984 году его деда, Ким Ир Сена, а в 2001-м – отца, Ким Чен Ира. Специальный поезд Кимов в России называют бронепоездом и уделяют ему повышенное внимание. Действительно, Кимы последние десятилетия путешествуют за границу только на нем, хотя в 50-70-е Ким-старший спокойно летал самолетами, причем не только в Пекин и Москву.

Северная Корея не только соседка России, но и страна, созданная благодаря освобождению ее территории от японцев Советской армией. Разделение на Юг и Север возникло в 1945-м (на юге стояли американцы, а на севере русские) и не исчезло и тогда, когда советские войска спустя несколько лет покинули КНДР. А в 1950-м Ким Ир Сен, дед нынешнего руководителя, попытался объединить две части полуострова военной силой (впрочем, такие же планы были и у южан), что привело к крупнейшей после Второй мировой войне. Тогда китайские дивизии при поддержке советской авиации сражались против американской армии.

Север и Юг в итоге остались при своих территориях (правда, полностью разрушенных). Но если Юг стал американской базой и сателлитом, то Север уже через несколько лет полностью избавился от китайского и советского влияния, превратившись в чучхейскую крепость. Опора на собственные силы стала главным содержанием всей философии правящей династии Кимов.

В результате КНДР пережила и крах мирового социалистического лагеря, и смерть двух вождей – и с декабря 2011 года ей правит Ким Чен Ын, внук и сын прежних правителей. У него есть не только одна из самых крупных в мире армий, но и атомная бомба и баллистические ракеты.

В последние два года Дональд Трамп сделал «корейскую проблему» одной из главных тем своей внешней политики, намекая на возможность военного решения проблемы. Это приводило впечатлительных, но некомпетентных журналистов и экспертов в состояние близкое к панике: «Мир стоит на пороге большой войны!». Между тем Трамп (даже если он на самом деле верит в чудеса – то есть в возможность отказа Пхеньяна от ядерного оружия и средств его доставки) никогда не собирался нападать на КНДР.

Трамп хотел получить лавры миротворца и умелого дипломата – для чего сначала раскручивал кризис, чтобы потом максимально дорого продать эффект от разрядки. Промежуточным итогом стали две встречи на высшем уровне между Трампом и Кимом за последние девять месяцев – и разговоры о возможном новом саммите. «Если бы не я, то мы бы уже воевали с Северной Кореей, я уменьшил угрозу для нашей страны» – примерно так простодушный Трамп описывал свои достижения на северокорейском фронте. А что же Россия?

Наша страна все эти годы внимательно наблюдала за американским давлением на КНДР. И хотя и поддерживала международные санкции против Пхеньяна, пыталась смягчить их и настаивала на диалоге вместо бряцания оружием. В начале прошлого года, еще до первого саммита Кима и Трампа,

Владимир Путин даже назвал корейского вождя победителем в партии с Штатами:

«Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности – до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае – любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он – грамотный абсолютно и зрелый уже политик».

Однако личных контактов у Путина с Кимом так и не было. Впрочем, до апреля прошлого года Ким вообще ни разу не только не выезжал из страны, но и не встречался ни с одним главой иностранного государства. Первой для него встречей в верхах стали переговоры с Си Цзиньпином в прошлом апреле в Пекине. С тех пор китайский председатель и корейский руководитель встречались еще три раза (последний раз в январе) и все время на территории Китая. Россия не то чтобы с ревностью, но с интересом наблюдала за тем, когда же придет время для встречи Путина и Кима.

Визит лидера Северной Кореи в Россию обсуждался много лет – еще тогда, когда Ким вообще не имел никакого опыта общения с иностранными лидерами. Весной 2015 года прорабатывалась возможность того, что Ким приедет в Москву на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне – но такой дебют на мировой арене в Пхеньяне сочли неподходящим для молодого лидера. В прошлом году обсуждался вариант с приездом Кима на Владивостокский экономический форум – не на само мероприятие, но в дни его проведения. Тогда у Путина в гостях был и Си Цзиньпин, готов был приехать и южнокорейский президент, но Ким и этот вариант посчитал неправильным.

При этом в прошлом году у него состоялись две встречи с видными российскими политиками (к тому же и вообще первые официальные встречи Кима с русскими) – сначала с Сергеем Лавровым, а потом и с Валентиной Матвиенко. Спикер Совфеда передала Киму личное приглашение Путина приехать в Россию, а потом заявила, что Ким «намерен откликнуться на приглашение и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом».

Вскоре речь зашла о том, что Ким может прибыть в Россию до конца года, но и этого не произошло. И только в середине апреля стало понятно, что визит уже практически готов.

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Об этом говорили не столько публикации южнокорейской прессы, сколько активность во Владивостоке – на острове Русский даже закрыли один из корпусов Дальневосточного университета, в котором и пройдет саммит, объяснив это как раз подготовкой к встрече. А неделю назад Москву с двухдневным визитом посетил спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн. Это явно свидетельствовало о том, что американцы хотели успеть обсудить с Россией ситуацию вокруг КНДР до встречи Путина и Кима.

Выбор времени встречи не случаен. 26-27 апреля в Китае пройдет международный саммит «Один пояс, один путь», который посетит Владимир Путин, так что накануне он просто прибудет во Владивосток для встречи с Кимом.

Знакомство Путина с Ким Чен Ыном важно для обеих стран. Во-первых, есть серьезные проекты, которые Россия предлагает КНДР. Прежде всего это строительство газопровода, который пройдет из России через Север на Юг, и соединение корейских железных дорог с российскими для организации больших грузоперевозок из Южной Кореи в Европу. Да, в обоих случаях Северная Корея выступает, скорее, как страна-транзитер – но только на первых порах. Потому что по мере сближения двух корейских государств (естественно, экономического) и смягчения санкционного режима вокруг КНДР северокорейская экономика сможет начать развиваться быстрыми темпами. Строительство новых предприятий, разработка полезных ископаемых (а в КНДР много чего есть) потребуют как энергоресурсов, так и транспортной инфраструктуры.

Во всем этом Россия и КНДР могут стать взаимовыгодными партнерами.

И в этом смысле Россия представляет для Пхеньяна очень важный противовес. Для КНДР важно не попадать в экономическую зависимость от Южной Кореи и Китая, на которого и так приходится основная часть торговли. Ким думает о том, как совершить экономический скачок, не пожертвовав при этом ни суверенитетом, ни ядерным щитом.

Россия не может самостоятельно ослабить международные санкции против КНДР, но вместе с Китаем и Южной Кореей она может сделать так, чтобы Ким не боялся участвовать в многосторонних проектах. Санкции США против КНДР сохранятся в обозримом будущем, но ведь точно также они сохранятся и в отношении России. И обе страны никогда не будут делать ничего, что не отвечало бы их национальным интересам – и тем более уступать внешнему давлению.

Хотя масштабы наших стран несопоставимы, нам есть чему поучится друг у друга – и есть чем заниматься вместе на Дальнем Востоке. Нашем общем Дальнем Востоке.