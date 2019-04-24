В Кремле сказали, когда Путин отправится на переговоры с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером, пообщавшись с законодателями, президент вылетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном. Вы знаете, он уже туда прибыл. Состоятся переговоры», – пояснил пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Начало встречи запланировано около 13-14 часов по местному времени (6.00-7.00 по Москве), отметил представитель Кремля.

Также представитель Кремля опроверг информацию о том, что переговоры глав государств нацелены только на возрождение шестистороннего формата переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

«До Владивостока президент сделает остановку в Чите. Вы знаете, в Забайкальском крае ситуация с природными пожарами там продолжает оставаться весьма напряженной, и президент принял решение провести там совещание. Фактически это будет ранним-ранним утром», – пояснил Песков.

Он добавил, что главы ведомств к этому моменту соберутся на месте, где Путин заслушает их доклад о происходящем.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на пограничную железнодорожную станцию Хасан в Приморье в среду утром. Переговоры лидеров государств состоятся 25 апреля.

В Кремле заявили, что главной темой переговоров лидеров станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.