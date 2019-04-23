Кремль рассказал о предстоящих переговорах Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Сейчас я могу сообщить некоторые сведения о том, как планируется предстоящий контакт. 25 апреля во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем госсовета Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом», – передает слова Ушакова РИА «Новости».

Он отметил, что это первый контакт Путина и северокорейского лидера, а также первый зарубежный визит Ким Чен Ына после первой сессии Верховного народного собрания 14 созыва, где он был переизбран председателем госсовета КНДР.

«В центре внимания переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Мы считаем этот визит ключевым событием за все последние годы, он также имеет ключевое, важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом», – передает слова Ушакова ТАСС.

По его словам, в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизировалась, и возможным это стало во многом благодаря инициативам КНДР, которая отказалась от ракетно-ядерных испытаний и закрыла ядерный полигон. Ушаков заметил, что после этого последовала нормализация отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.

«Хотел бы заметить, что несмотря на отсутствие видимых результатов по итогам последнего американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале этого года, как нам представляется, обе стороны все-таки проявляют готовность и заинтересованность в продолжении диалога», – сказал Ушаков.

Он добавил, что это «весьма важно», такую готовность «нужно демонстрировать и впредь».

По словам Ушакова, Москва намерена способствовать закреплению позитивных тенденций и продолжать работать над формированием благоприятной атмосферы для достижения договоренностей по регулированию проблемы. Ушаков отметил, что переговоры Путина с Ким Чен Ыном будут направлены как раз на решение этих задач.

Он напомнил, что в 2017 году Россия совместно с партнерами в Китае разработала дорожную карту урегулирования по КНДР. Она актуальна до сих пор, предусматривает поэтапное продвижение и начало приостановления Северной Кореей пусков баллистических ракет и ядерных испытаний, американцами – приостановку масштабных военных учений.

«Затем предусматривается переход к комплексному урегулированию, включая денуклеаризацию с конечной целью формирования в регионе коллективной системы мира и безопасности», – сказал Ушаков.

Он отметил, что первая часть дорожной карты уже реализована – введен мораторий на испытания и, с другой стороны, на крупные совместные военные учения.

«Скажу, что двусторонний товарооборот в прошлом году уменьшился весьма значительно, больше чем на 56%, и составил всего лишь 34 млн долларов», – добавил также помощник президента.

Он отметил, что это скромный показатель, который обусловлен необходимостью России «следовать международным санкциям, которые были наложены на КНДР».

На переговорах Путин и Ким Чен Ын, отметил Ушаков, обсудят также экономическую и культурно-гуманитарную повестку дня.

«Отмечу, что Россия оказывает КНДР гуманитарную помощь, является одним из основных доноров Всемирной продовольственной программы ООН, в рамках которой в 2011-2017 годы РФ поставила в Северную Корею продукции на 25 млн долларов, на 2018-2019 годы выделено еще 8 млн долларов», – заявил Ушаков.

Он оставил без ответа вопрос, будет ли пониматься тема увеличения северокорейских рабочих в России. Ни подписания документов, ни совместного заявления лидеров по итогам переговоров не планируется, подчеркнул Ушаков.

Ранее власти КНДР официально объявили о визите Ким Чен Ына в Россию. В Кремле назвали сроки визита Ким Чен Ына в Россию.