Власти КНДР объявили о визите Ким Чен Ына в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщение ЦТАК стало первым официальным подтверждением Пхеньяна планируемой встречи лидеров России и КНДР. Место и время проведения саммита не называются, передает ТАСС.

По сообщению ЦТАК, в ходе визита запланированы переговоры «между товарищем Ким Чен Ыном и президентом России».

Ранее в Кремле назвали сроки визита Ким Чен Ына в Россию.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом. В США встречу лидеров России и КНДР объяснили намерением Путина «утереть нос Трампу».

В Японии визит Ким Чен Ына сочли стремлением КНДР ослабить зависимость от Китая.