В США рассказали о намерении Путина «утереть нос Трампу»

Пока пробуксовывают переговоры США и КНДР, президент России Владимир Путин намерен попытать удачу и лично встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы утереть нос Дональду Трампу, пишет Foreign Policy.

Для Кима эта встреча называется возможностью расколоть единство международного сообщества по вопросу о ядерном разоружении КНДР и «показать нос» Вашингтону. Путин, в свою очередь, может укрепить роль России на важном для США направлении, как это ранее случилось с Афганистаном и Сирией, передает RT текст статьи.

«Россия не хочет, чтобы ее оттесняли на задний план в переговорах по Северной Корее, она хочет играть в них свою роль», – заявила эксперт Юнга Пак.

Она выразила мнение, что встреча не приведет к каким-то крупным сдвигам в переговорах по северокорейскому ядерному вопросу, так как Россия не является двигателем того, что происходит в Северо-Восточной Азии.

«Россия обычно следует за Китаем. Они не станут друг другу противоречить», – заявила она.

Издание утверждает, что в Москву приезжал и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, и помощник Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин во второй половине апреля встретится в России с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.