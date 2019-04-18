Названы сроки визита Ким Чен Ына в Россию

Президент Владимир Путин во второй половине апреля встретится в России с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе Кремля.

«По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 23 апреля во Владивостоке. До этого СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может посетить Россию 24 апреля.

Южнокорейская пресса сообщала, что Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.