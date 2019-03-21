В Южной Корее узнали о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает южнокорейская газета Donga Ilbo.

«Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией», – приводит «Интерфакс» слова бывшего руководителя центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима. Об этом он сказал во время закрытой лекции в Сеуле.

Напомним, в ходе ханойского саммита Ким Чен Ын предлагал Дональду Трампу демонтировать ядерный центр в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Американская сторона, однако, сочла уступки КНДР недостаточными, в итоге саммит завершился досрочно и без соглашений.

Позднее северокорейское руководство заявило, что рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с США о ядерном разоружении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».