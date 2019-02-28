США заявили о личной инициативе Трампа не подписывать соглашения с КНДР

Решение не подписывать договоренностей о ядерном разоружении КНДР было личной инициативой президента США Дональда Трампа, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Также Вашингтон потребовал от Ким Чен Ына данные о всем ядерном оружии, имеющимся у Северной Кореи, сообщает ТАСС.

Лидеры США и КНДР провели встречу в минувший четверг во Вьетнаме. Несмотря на отсутствие договоренности о денуклеаризации КНДР, Трамп назвал саммит с лидером Северной Кореи продуктивным.

США требовали ядерного полного разоружения Пхеньяна, КНДР согласилась на демонтаж ядерного объекта в Йонбене в обмен на снятие санкций. В Вашингтоне сочли эти меры недостаточными.