Трамп подвел итоги завершившегося досрочно саммита с КНДР

Американский президент Дональд Трамп подвел итоги саммита США – КНДР, завершившегося во Вьетнаме досрочно и без заключения договоренностей; по его словам, соглашение Вашингтона и Пхеньяна было готово к подписанию, однако стороны решили отказаться от него.

Трамп сказал, что США решили не подписывать соглашение с КНДР. Он сообщил, что Северная Корея потребовала снятия всех санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако в Вашингтоне считают, что этого недостаточно.

Президент США, тем не менее, назвал встречу с Ким Чен Ыном продуктивной. По его словам, саммит завершился на дружественной ноте, передает ТАСС.

Трамп отметил, что США и КНДР не договаривались о проведении следующего саммита.

Американский лидер пообещал, что проинформирует лидеров Южной Кореи и Японии об итогах саммита в Ханое. Он также отметил, что считает важным сотрудничество с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией по корейской ядерной проблеме.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хотя Вашингтон и Пхеньян достигли прогресса, Ким Чен Ын «отказался делать больше». Он выразил надежду, что в конечном итоге американской стороне удастся добиться денуклеаризации Северной Кореи. Работа с КНДР будет продолжена в ближайшие недели и дни, добавил он.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»). Встреча лидеров завершилась без договоренностей.