Саммит Трампа и Ким Чен Ына завершился досрочно

Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»).

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что саммит завершился примерно на два часа раньше запланированного времени, так как в графике саммита США – КНДР в Ханое произошли изменения, передает РИА «Новости».

Сандерс отказалась говорить, будет ли запланированное подписание совместного документа.

Между тем, официальный представитель Голубого дома (резиденция президента Южной Кореи) Ким Ый Гем сообщил, что Трамп проинформирует лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина по телефону об итогах своих встреч с Ким Чен Ыном в Ханое.

По его словам, южнокорейский лидер будет ждать звонка от Трампа в четверг около 20.00 (14.00 мск), когда американский президент завершит двухдневное пребывание во Вьетнаме и будет готов вылететь на родину, передает ТАСС.

Перед началом переговоров в Ханое в расширенном составе Дональд Трамп и Ким Чен Ын выступили за обоюдное открытие представительств в США и КНДР.